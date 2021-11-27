金馬獎2021｜紅地氈白靈驚艷登場　「金馬對我有很大的自由度」

台灣第58屆金馬獎頒獎典禮今晚（27/11）舉行，去年入圍最佳女主角的白靈今年將擔任頒獎嘉賓，每次都會在紅地氈上帶驚喜給大家的她，今年亦不例外，她：「服裝是我在隔離期間一針一線自己設計的。」
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紅地氈上，白靈可謂最受注目，壓軸登場的她左右拼搭成最大對比，一邊為紅色比堅尼，另一邊則是黑色高領長袖和長裙，前面寫上「做最精彩的你自己」，後面寫下「勇敢」和「自由」，她：「希望鼓勵可愛的粉絲和年輕人，才能活得最精彩，我很享受舞台，做出最精彩的白靈。金馬對我有很大的自由度，他非常自由和國際，我現在身穿這套就是我給大家的情書。」
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