十月初五的月光｜佘詩曼拍電影版惹官非　傳無綫與蕭定一因此交惡

TVB劇《十月初五的月光》由米雪、胡鴻鈞、何依婷及羅天宇主演，開播至今不少網民指一批新演員難以跟舊版《十月初五的月光》比較，舊版由張智霖、佘詩曼、薛家燕和馬浚偉主演，形象實在太深入民心，所以其實對新版的演員有點不公平。

新版真係好難超越舊版。（劇照）

👇👇👇立即睇《十月初五的月光》更多精彩劇照👇👇👇

+ 11

當年佘詩曼憑《十月初五的月光》其實人氣再急升，她也明言因為這部劇集才開始真正喜歡做戲，2016年更開拍了《十月初五的月光》的電影版，由原班人馬繼續出演，不過卻因此而令阿佘惹上官非！

《十月初五的月光》的電影版由原班人馬繼續出演。（電影劇照）

在電影《十月初五的月光》擔任女主角的演員佘詩曼，指該電影的製作公司（冠嶺有限公司），未有如期清還去年8月欠下她的93.5萬元超時薪酬，佘當時的經理人公司（無綫）入稟到區域法院向該製作公司追討。而冠嶺當時由蕭定一任董事，有傳無綫因此封殺他旗下的藝人上無綫。

阿佘當時接受訪問時，她對此事並不清楚，只指無綫是她當時的經理人公司，但自己已經履行了責任，亦與無綫完了約，所以對官司的事情並不清楚。

佘詩曼現在內地非常受歡迎。（佘詩曼微博圖片）

+ 101

同場加映：TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇 口碑至強係邊一套？