盤點8部12月必睇韓劇　孔劉《寧靜海》題材超破格玩到上太空？

2021年末到了，許多從年初就開始期待的電視劇，如《現正分手中》、《智異山》等都陸陸續續的定檔播出了，而近期熱播中的《某一天》、《衣袖紅鑲邊》等更是都備受觀眾好評，如今來到了12月許多先前大家討論的戲劇也都趕在這個月定檔播出，且演出陣容絕不輸11月的作品，那廢話不多說趕緊看看有哪些作品吧！



【圖輯】看看12月即將開播韓劇清單TOP 8（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

TOP 1：《那年，我們的夏天》12/6

首先第一部登場的就是近期聲量很高的韓劇《那年，我們的夏天》，由「魔女CP」崔宇植、金多美主演，時隔三年再度合作的消息一出，就成為了劇迷們追劇的焦點，是近期聲量超高、觀眾期待代的韓劇之一，而故事主要講述在19歲那年的夏天，全校第一與倒數第一的「鬥嘴冤家」，國延秀（金多美 飾）與崔雄（崔宇植 飾）被迫拍攝紀錄片，在全國民眾面前度過青春期，拍完後發誓再也不要見面的兩人，卻在10年後因紀錄片爆紅而再次相見，又再度被強制召喚到攝影機前，時隔多年再次重逢的兩人會帶來怎樣的愛恨交織的紀錄片呢，就等開播後揭曉了，而值得一提的是BTS成員Ｖ（金泰亨）日前宣布將參與該劇OST的演唱，不管是演員、配唱都超兼具實力的陣容，大家千萬別錯過趕緊加入片單吧！

TOP 2：《Uncle》12/11

去年成功在《雖然是精神病但沒關係》中演活了「文尚泰」一角的吳正世，精湛演技不僅拿下《百想藝術大賞》最佳男配角獎，更成為了不少觀眾心中的「最強綠葉」，而今年在新劇《智異山》中的表現也相當亮眼，如今終於從「最強綠葉」榮升為主角的他在新劇《Uncle》中 飾演一位無業遊民音樂家叔叔「王俊赫」，本劇改編自BBC的同名電視劇，並搭檔童星李京勳、田慧振、李尚禹等實力派演員一同出演，故事主要講述受到背叛和詐騙而站在懸崖邊上的無業音樂人王俊赫對人生失望的他，卻因為接受離婚姊姊的委託，開始充當「保母」照顧患有焦慮症和強迫症外甥，兩人一路扶持成長的故事，是一部療癒人心的連續劇，如果是喜歡觀看種戲劇的各位千萬別錯過！

TOP 3：《Bad and Crazy》12/17

從確定選角後就呼聲很高的戲劇還有這部，由李棟旭搭檔在《魷魚遊戲》中爆紅的魏嘏雋主演的《Bad and Crazy》，主要講述一位具有多重人格的刑警在腐敗的壞傢伙主體「秀烈」（李棟旭 飾），與善良的瘋傢伙人格「K」（魏嘏雋 飾）甦醒後，並聯手解決各種案件，追求實現社會正義的故事，透過這部戲劇不僅能看到李棟旭一展亦正亦邪的魅力，也讓人相當期待搭檔魏嘏雋兩人會在戲中插出什麼樣的火花，且該劇的後製團隊也相當讓人矚目，是由拍攝《驅魔麵館》的劉先東導演、金新春編劇再度聯手打造，不僅演員陣容堅強，就連製作團隊都備受肯定，相信播出後定會掀起一波討論的熱潮，就請各位敬請期待放送啦！

TOP 4：《雪降花》12/18

播出前雖多次因時代、角色、情節的設定有貶低民主運動、美化安企部和間諜之嫌而陷入了歪曲史實爭議的《雪降花》，終於在排除萬難後定檔，憑藉著高人氣的主演群、編劇而備受矚目的《雪降花》，由丁海寅、BLACKPINK成員Jisoo主演，以1987年的首爾為背景，講述某一天突然渾身是血闖進女生宿舍的男大生林秀浩（丁海寅 飾），與冒著被監視的危機將他藏匿，並予以治療的女大生殷英路（Jisoo 飾），兩人在動盪時代下相知相惜、相互救贖的愛情故事，除了高顏值的CP組合受到許多的關注外，更找來劉寅娜、張勝祖、尹世雅、金惠奫共同出演，再加上由《SKY CASTLE天空之城》的編導再度聯手打造，各方面都相當令人期待，相信在開播後會掀起許多討論話題，想跟上話題的各位可千萬別錯過。

【相關圖輯】2021韓業界選角順位︱金秀賢片酬最高三甲不入 女演員冠軍驚喜（點圖放大瀏覽女演員TOP 5👇👇👇）

+ 14

【圖輯】點圖放大瀏覽男演員TOP 5👇👇👇

+ 13

TOP 5：《不可殺：永生之靈》12/18

由李陣郁、權娜拉、李準、孔升妍所主演的戲劇《不可殺：永生之靈》，劇情主要講述600年前清除王朝殘黨任務的過程中，意外變成不老不死之身的男人，攜帶著人類的心，卻不能喝血、不能殺生、也不能殺自己，與一位在600年前死亡，反覆經歷轉世仍有著前世記憶的女人之間，充滿激烈、血光、復仇的故事，從故事大綱開始就讓人感受到與《鬼怪》中的角色「金信」有著異曲同工之妙，也讓人好奇四位主演之間的糾葛，而該劇的製作團隊也相當的受矚目，由《Sweet Home》、《陽光先生》導演張英宇執導，並搭檔《客：The Guest》的權素拉、徐載沅編劇執筆，有著實力堅強的演員陣容及值得信賴的製作團隊，這部戲劇大家可千萬別錯過。

TOP 6：《只一人》12/20

隨著《機智醫生生活》的熱播也捧紅了劇中許多位演員，而憑著出色的實力演技擁有大批粉絲追捧的安恩真更是其中之一，首次以女主角之姿出演的電視劇《只一人》的她，搭檔金景南、Red Velvet成員Joy、強藝元、都想友等人主演，劇情主要講述在挺過困難的求職過程而成為搓澡師的表仁淑（安恩眞 飾），被宣告得了癌症且死期將至的消息，想著這就是人生盡頭吧，在臨終前帶著「既然要死至少要帶一個壞人一起死」的想法，卻意外開啟了對她來說完全不同的人生道路，遇上了人生跌到谷底的男人閔宇天（金景南 飾）而捲入了一場殺人事件，隨著事件的推演兩人成為了各自人生中最為珍貴的存在，而除了主演名單本身就已經提高了觀眾的期待感外，對於這樣看似致鬱實則治癒人心的作品有興趣的人，這部必須加入各位的片單當中。

TOP 7：《花開時想月》12/20

《花開時想月》由俞承豪、惠利、邊佑錫、康美娜主演，這部不僅是俞承豪時隔四年再度以古裝回歸的戲劇，也是惠利首次挑戰古裝劇，且在劇照公開後，惠利的古裝扮相更是被網友大讚適合而引人期待，劇情主要講述朝鮮禁酒令時期，為了振興家門而進京並負責管制戒酒的嚴肅司憲部監察南英（俞承豪 飾），與為了家計而偷釀酒的貧窮兩班家之女姜露瑞（惠利 飾）、喝酒老是想翻牆的王世子（邊佑錫 飾），以及名門望族的獨生女，也是「朝鮮版直行女」的韓愛珍（康美娜 飾），四個「越線」年輕人的友情、愛情的成長故事，而首次深入探討酒與禁酒令的新鮮題材，以及高顏值的演員群，相信勢必有望在開播後獲得大家的注目，就請各位敬請期待了。

TOP 8：《寧靜海》12/24

最後跟大家介紹的作品，想必是許多人敲碗已久的戲劇之一，改編自崔恆勇導演的2014年同名短篇電影，由孔劉、裴斗娜、李準主演的Netflix劇集《寧靜海》，背景設定於未來的2075年，主要以全球沙漠化導致資源匱乏的未來地球為背景，講述一群精英部隊接到了特殊任務，必須前往被廢棄的月球太空站上尋找神祕樣本，以及拯救全人類的辦法的故事，而這部戲劇不僅演員實力堅強，各個都是收視保證外，製片人的部分更是由韓國影帝鄭雨盛親自擔當，加上新穎的太空題材，相信在Netflix上映後定會成為大家茶餘飯後的討論戲劇之一，屆時各位可要記得準時收看唷！

【同場加映】Netflix首公佈Top 10影集排名數據 《魷魚遊戲》將歷史性破紀錄（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】Netflix首公佈Top 10影集排名數據 《魷魚遊戲》將歷史性破紀錄（01製圖）

+ 5

延伸閱讀：

天王變司機！ 周杰倫駕 6 千萬 McLaren Senna 送 6 歲愛女去音樂考試

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】