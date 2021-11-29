人氣韓國男星金秀賢以劇集《某一天》回歸電視圈！劇集日前首播，破格的18禁場面令觀眾看得目瞪口呆。在劇中，金秀賢全裸演出，而女新人黃世溫更露點與他上演超激床戲。除了這套之外，其實今年還有不少因床戲而評為18禁的韓劇。



【1】某一天

11月26日首播的《某一天》，由金秀賢、車勝元主演，於韓國OTT平台「Coupang Play》獨家播放，香港則由「黃VIU」播放，改編自英國BBC劇集《司法正義》，講述一名正直大學生，因為一個失誤而被捲入一宗殺人案，以及唯一一名願意幫助他的三流律師的故事。在第一集中，金秀賢就和一名女新人黃世溫展開「床上激戰」，黃世溫更露直接脫去胸圍露點。之後，金秀賢因為涉嫌殺人而被搜身，在鏡頭前被脫去所有衣服，甚至露出了臀部。

▼▼▼點擊圖片看《某一天》兩人「激戰」場景▼▼▼

+ 6

👉 韓版藍可兒｜主婦失蹤23日伏屍天台水箱 警方輕視案件失破案時機

【2】以吾之名

10月15日在NETFLIX獨家播放的《以吾之名》，由韓韶禧、朴喜洵、安普賢主演，講述一名女子為了替父親報仇，加入黑社會組織，並潛入警隊當臥底。在第8集之中，韓韶禧與安普賢有床戲演出，而在鏡頭中更看到韓韶禧疑似全裸上陣。有指，雙方都是去到拍攝現場，就知道要拍攝床戲，令不少網民覺得床戲只是導演強行要求加插的場景。

▼▼▼點擊圖片查看《以吾之名》18禁片段▼▼▼

+ 2

👉 Disney+7套獨家韓國影視作品 丁海寅、JISOO《雪降花》12月登場

【3】無法抗拒的他

除了《以吾之名》之外，韓韶禧在今年6月播放的劇集《無法抗拒的他》中，亦與宋江有多場激烈床戲。該劇改編自同名網絡漫畫，講述一名被初戀傷透心後變得不再相信愛情的女大生，遍遍再度喜歡上學校內的花花公子的故事。劇集將原著漫畫的不少18禁愛情戲分「照辦煮碗」拍出來，看得不少觀眾都直呼「紅都面晒」。不過，劇集收視並沒有因為床戲而加分，反而更「不升反跌」，最低收視更跌穿1%。

▼▼▼點擊圖片查看《無法抗拒的他》18禁片段▼▼▼

+ 6

👉 經常肚瀉／便秘腹脹？日本醫生教你3招護腸 乳酪蘋果竟都不能吃!

【4】《現正分手中》

由宋慧喬、張基龍主演的《現正分手中》，於11月12日起播放。雖然劇集整體被評為「15歲以上人士觀看」，但第一集就因為部分片段而被評為18禁。在第一集的開頭中，宋慧喬就跟一名戴著面具的神秘男人發生一夜情。媒體報道形容，這段床戲應該就是喬妹近10年來最激情的演出！

▼▼▼點擊圖片查看《現正分手中》18禁片段▼▼▼

+ 4

👉 12星座2022年總運勢排行出爐！ 處女座姻緣好、第1位擁最強金錢運

【5】《妳的倒影》

由高賢廷、申鉉彬、金宰永主演的《妳的倒影》，即將於12月2日迎來大結局。故事講述一名原本過著美滿生活的畫家，遇上昔日好友後，生活被逐漸瓦解的故事，結局復仇、懸疑等元素。而在第4集中，高賢廷和崔元英上演床戲，亦被評為18禁。

▼▼▼點擊圖片查看《妳的倒影》18禁片段▼▼▼

+ 2

👉全港8大美食沙漠屋邨 荃灣象山邨又上榜 呢條邨得間7仔但收11點

【6】《Show Window：女王之家》

由宋玧妸、全昭旻、李成宰主演的劇集《Show Window：女王之家》，11月29日首播，第一集就被評為18禁，令不少觀眾十分期待。故事講述一名表面上看起來一切都完美的女子，在不知道老公有第三者的情況下，竟然與小三做了好朋友，甚至還支持她爭取自己的幸福。在預告中，已經看見全昭旻與李成宰有不少親熱鏡頭。

▼▼▼點擊圖片查看《Show Window：女王之家》18禁片段▼▼▼

除了因為床戲而被評為18禁的劇集之外，今年亦有不少劇集因為太暴動或血腥而被評為18禁，包括《魷魚遊戲》、《地獄公使》、《Mouse》、《黑色太陽》等。大家又喜歡看哪一類型的「18禁」？

同場加映：向同學口述《魷魚遊戲》被發現 北韓學生買韓劇USB被判終身監禁

韓國電視台JTBC引述媒體「自由亞洲電台」（RFA）的報道指，近日有7名北韓學生因為偷看《魷魚遊戲》而受到重罰，最嚴重者被判槍斃，亦有人被判終身監禁。想知道關於是此案件的詳細內容，可到原文閱讀。