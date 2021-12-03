仙后餐廳開業四年　張敬軒宣布退股：既已功成，可以身退了！

軒仔曾為天后餐廳盡心盡力。（hinscheung）

張敬軒有份投資的仙后餐廳多年都是本地的名牌餐廳之一，而軒仔多年來對餐廳可謂付出所有心力，由裝修到音響設備都親力親為一絲不苟.不過餐廳在開業的第４個年頭，軒仔卻在iｇ以長文宣佈，在仙后餐廳業務穩步上揚，及在自己事業重心再次轉移至幕前下，決定忍痛退股，並表示：「既已功成，可以身退了。」

裝修設計親力親為。（hinscheung）

軒仔在iｇ的感性長文：

那年的一句再見，今夜得可在見一面。

一眨眼四年過去，當日第一次走進這個地方的那種感覺、腦海之中預演著華麗裝潢之後的醉人環境、一首又一首的懷舊金曲在耳邊飄揚……這一切的一切，在之後的日子裡面逐一成真，整個過程夢幻而充實。

我還記得每天走遍每一個角落、在各項裝潢細節上的每個堅持、修整著每一個細節的那種享受，放下平日流行歌手的身份，走進客人之中和我們仙后的各位歌手一起為客人們慶生、歌唱；見證他們求婚、慶祝周年紀念… 這一切的畫面都是我一生人之中其中一頁最享受，最幸福的時光。

餐廳上下一心，走過最艱難的時刻，業務亦漸趨穩定。由於工作重心的轉移，我在去年初重新專注我的幕前工作，同時亦已減少在餐廳行政運作上的參與，其時主要負責餐廳的市場顧問和宣傳方面。到了今年，在集團團隊的帶領下，餐廳的生意繼續穩步上揚，並在疫市之中找到新的定位和經營模式。我想，既已功成，可以身退了。

我想感謝每一位曾經來臨仙后餐廳支持的貴賓，正因為有閣下的支持和提出的寶貴意見，這間餐廳才得以在短短的四年之間，成為本地最矚目的音樂餐廳之一。我也要感謝合和集團對我的信任和肯定，我十分榮幸能夠與出色的團隊合作，這個豐盛的旅程令我獲益良多，尤其是尊敬的Jo姐 @josielam2002 在過程中對我的包容和支持、Ricky的優秀帶領，令我這個飲食業的門外漢學懂許多許多。

在此，再一次多謝合和集團上上下下所有參與這個餐飲項目的前輩和朋友！希望仙后餐廳在未來的日子裡繼續為這個城市帶來更多的歡樂和溫暖！謹祝仙后餐廳 @junon.hk 生意興隆，客似雲來！!

仙后餐廳的舞台採用復刻20、40年代的咪高峰。（資料圖片）

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