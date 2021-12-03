十月初五的月光｜想拒演胡鴻鈞媽媽　楊玉梅：呢個女人好衰好賤格

藝人楊玉梅（strawberry)應契哥尹揚明邀請，出席位於上水鳳溪第一小學由「香港青怡太極學會」舉辦的太極活動，原來她剛接觸此運動不久己經愛上，揚言應推廣給更多年輕人認識，年輕化傳承下去。

楊玉梅覺得耍太極會長壽一些。（葉志明攝）

因為契哥尹揚明關係而接觸太極的楊玉梅，原來她的父親就是一位太極師傅，不過就沒有跟隨父親學習，皆因年輕時覺得該運動是老人運動不適合自己，不過現在接觸了就令她改變想法，在接受《香港01》訪問時就表示：「都係想健康正能量，冇分派別宗教信仰。（太極動作慢難唔難學？）唔難，愈慢愈好。因為我哋香港人好多有焦慮症，因為太急啦！所以訓練我哋更加要靜、慢，因為先會長壽。」望該運動能推廣讓更多年輕人認識，好好傳承下去。

楊玉梅開始想拒演《十月初五的月光》（葉志明攝）

而一向有參與拍攝TVB劇集的她，最近有份參演的《十月初五的月光》播出，飾演胡鴻鈞母親的她曾一度想拒演：「我初初接呢個劇本係唔想做，（點解？）因為我覺得佢好衰呢個女人，太衰啦！（有冇參考方伊琪版本？）冇，因為監製同我講有分別嘅個故仔，所以唔使睇依照佢哋嚟做，所以我就冇睇啦！就睇劇本自行演繹，第一未做過人哋媽咪，第二我諗如果我有咁嘅小朋友唔食飯我都會養佢囉，真係好衰好賤格。 」回答時情緒相當憤怒，非常憎恨文貴芳的人設。而最後答應拍攝全因她覺得演員要作多方面嘗試，是對自己一個挑戰。

楊玉梅覺得文貴芳一角好衰。（葉志明攝）

除了《十月初五的月光》之外，另一有份參演的劇集《青春本我》將播出，被問道同年輕一輩合作有何感受時，她就表示：「當然佢哋是比較嫩啲，但係好有熱誠同埋真係好有禮貌，（有冇聽佢哋唱歌，鍾意邊個？）有呀，全部都好鍾意，真係覺得好叻。」強調他們一班星夢學員年輕只有14、15歲己經多才多藝，是值得年輕人學習的對象。

楊玉梅大讚星夢學員好叻。（微博圖片﹑葉志明攝）