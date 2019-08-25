【包青天再起風雲】龐夫人戲外顏值高　54歲楊玉梅有意出寫真

無綫熱播古裝劇《包青天再起風雲》，雖然主要劇情都集中在包拯（譚俊彥飾）﹑雲千羽（胡定欣飾）﹑公孫策（曹永廉飾）等人查案故事中，不過其他配角都不容錯失，而且還因為演得出色，廣受網友關注讚不絕口添。其中一位就是飾演龐太師（李成昌飾）夫人劉嫦的楊玉梅（Strawberry），因為將霸道夫人一面演得淋漓盡致睇到網友非常過癮，對她留下深刻印象使她獲得關注。

楊玉梅飾演龐夫人受到網友關注。（微博圖片）

不怕角色被定型

有睇《包青天再起風雲》的觀眾都知道，劉嫦是貴族出身是劉太妃的妹妹，因為如此她即使嫁給龐太師都仍然傲氣十足，在太師府她根本地位就高過龐太師，霸道的她對任何人都是完全不客氣，特別是她一雙「看不起他人」的眼睛令人愈睇愈討厭，將霸道傲視夫人角色詮釋得入目三分。觀眾對此更大讚添，紛紛留言：「喜歡姐姐演的角色」﹑「一出場就驚艷了霸氣龐夫人」…非常能夠駕馭這種角色。

正因為龐夫人一角深受大家喜愛，《香港01》就找來楊玉梅訪問，她得知大家如此喜愛該角色都大表開心：「其實好多朋友睇完都有同我講真的演得幾好。一早在社交網站都睇到大家留言都話做得幾好。一個演員遇到好的角色，好的劇本，好的團隊是非常重要的。」問到怕不怕飾演這一種不討喜的角色而被觀眾定型，她就不猶豫地道：「唔驚，現在又不是好似20﹑30年前咁，忠同奸分得咁清楚。我只是一位演員而演員的責任就是做好角色夠入戲就好。而我絕對不介意演反派，我都好想嘗試出演小販﹑癲婆﹑殺手…反而這樣有新鮮感。我是選美出身從前只是做一些靚女﹑有錢女﹑模特兒等角色，這樣反而令觀眾冇新鮮感。」她又以前輩演員鄧碧雲為例，對方因為有「萬能花旦」之稱，對於這個稱號她當然不敢超越，認為做到「萬能演員」就已經心滿意足。

楊玉梅認為演員的責任就是做好戲夠入戲就可以。（微博圖片）

公開保養心得

觀眾除了大讚楊玉梅演得出色之外，還對於她的顏值﹑身材各方面都非常讚賞。想不到她已經54歲，但外表身材狀態都非常青春，原來她有自己一套保養方法：「不抽煙，不飲酒。我得閒就會做瑜伽運動。在飲食上盡量做到有機飲食，我家中都是有機油﹑有機鹽等。以前因為後生關係，就從來不做機（美容方面）不敷面膜，現在一把年紀就多了敷面膜做機，這樣都好需要的。」難怪如此美麗喇！另外，偶爾還因為年齡同外貌不符關係，她在出境時還遭到相關人員盤問，還遭到他人詢問是如何保養的，可見他果真是「美魔女」一名。

完全唔似54歲。（微博圖片）

睇更多楊玉梅靚相：

+ 9 + 8 + 7

與內地女星王鷗撞樣

正因為角色受觀眾關注，大家才知道原來她是亞洲小姐出身，當年（1990年）參選的她一舉拿下《最上鏡小姐》、《完美體態小姐》及季軍三大獎項，絕對是大美女一名。現年54歲的她不時在社交網站晒靚相，某一些角度更令大家覺得她與內地女明星王鷗非常相似添，對此她感到非常開心：「這個讚賞當然好，同一個30幾的人相似當然是好事。其實我對自己有要求，從來不會給自己體重超過100磅，現在還瘦過讀中學時期的時候，目前是97﹑98磅，我一起床就會量磅提醒自己。」美麗果然是要下功夫的。另外，網友更找來她當年參選時的照片，發現當年的她更似王鷗添，雙頰豐腴笑容甜美，完全就是傻傻分不清呀！

既然顏值﹑身材各方面的狀態都非常好，問道會否因此而推出寫真集，畢竟現時都有許多美魔女推出寫真集，楊玉梅就認為只要心態上正確的就可以：「我覺得是健康﹑靚的都不介意，可以保留最靚一刻都好。只要心態上好，不是傷害到人絕對不介意，有機會可以一試。」期望寫真界出現楊玉梅這個名。

網友話楊玉梅同王鷗相似。（微博圖片）