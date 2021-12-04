林青霞與新藝城七怪悼石天　留座夾餸斟酒似未曾離去

新藝城創辦人之一的石天，今年十月底病逝因癌症逝世，享年71歲。石天喪事低調進行，原因是石天生前最後囑咐家人，在火化後才宣佈死訊。當年石天與麥嘉、黃百鳴成立新藝城，後來加入施南生、曾志偉、泰迪羅賓以及徐克，外號「新藝城七怪」，拍下無數經典，在石天撒手人寰後，由施南生牽頭，組織了一次飯局，希望以後可以每年一聚。

施南生牽頭約食飯悼念石天。（微博）

林青霞近日撰文透露，飯局是為了悼念剛逝世的石天，新藝城七怪除了徐克都有出席，而林青霞與張艾嘉就獲邀出席。林青霞在文章中交代，施南生希望做點事懷念石天：「不能說人走了就沒事了。」促成了飯局，在出席之前，林青霞以為會哭哭啼啼，不過到埗後發現，只有施南生神色哀傷，其他人都相當坦然。麥嘉以瓊瑤金句「第一要活得好，第二要活得久，第三病了要走得快」安慰不要太過傷心。

石天（影片截圖）

新藝城為人熟知的還有「奮鬥房」，當年在麥嘉美孚新邨的家中專門有一間房讓眾人度橋至深夜，今次飯局曾志偉亦有分享「奮鬥房」故事。

林青霞透露，飯局中有預留一個位置，象徵石天有到飯局，又有為石天夾餸斟酒。她又回憶石天幽默，當年拍完戲收工，石天又請過她食魚蛋，重拾童真。林青霞祝願石天：「別了，石天，祝願你的魂魄能夠找到一個適當的住所，再一次重生，再一次復活。」

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