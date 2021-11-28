張蘭爆兒子被陳建州按在地上掐脖子　汪小菲：再次和黑人道歉

早前台灣藝人大S（徐熙媛）同內地富商汪小菲共同發出聲明結束10年婚姻關係，兩人今次是和平解除婚姻關係，相關手續亦已經辦理完成，一對子女將攜手共同扶養，大S受訪還表示祝福前夫早日找到第二春。

兩人此情不再，內地更瘋傳汪小菲已有新歡。(大S微博)

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兩人離婚後，繼續有新聞發酵，不過主要來自汪小菲的媽媽張蘭。日前張蘭在抱病的情況下為兒子的新餐廳開幕儀式站台，不少網民對汪小菲竟然要一個病媽出席活動，紛紛作出批評，不過事後張蘭為兒子抱不平，更指兒子將風光的一面都給自己，而他卻在台下默默承受一切。張蘭更在直播中指出，汪小菲在台北時，因價值感不合而被黑人（陳建州）暴打，把他按在地上掐脖子！

張蘭在直播爆大獲。（張蘭抖音）

汪小菲立即澄清。（微博＠汪小菲）

陳建州未有回應。（Facebook@黑人陳建州）

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