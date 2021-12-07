華燈初上｜李李仁揭強暴戲內幕！一撕衫竟然畀劉品言個胸圍嚇親？

Netflix懸疑影集《華燈初上》第一季上線後引發高度討論，12月3號，客串黑道老大的「彪哥」李李仁，與「花子」劉品言、「阿季」謝瓊煖、酒客「中村先生」知賀美智久以及刑警「阿達」章廣辰一同出席媒體茶敘；李李仁在劇中壞到讓人髮指，他分享拍攝「撕襯衫」劇情時，坦言沒想到當下會突然看到劉品言的「80年代蕾絲內衣」。



飾演個性傻白甜Hana（花子）的劉品言，透露在和李李仁對戲的過程中都很安心，就連在開拍前媽媽知道「彪哥」將由李李仁飾演，也露出了安心、滿意的表情。劇中，劉品言遭李李仁擄上車強暴並載至深山拋棄，惡劣行徑讓人相當氣憤。

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聊起拍攝這段戲的過程，劉品言說：「因為是跟李仁哥拍戲，所以感覺很安心。」劉品言透露在拍攝令人印象深刻的「撕襯衫」劇情時，李李仁不斷關心她的防護措施有沒有做好，「李仁哥一直很認真的問我裡面防護措施做得夠嗎？」確定安全無虞後才正式開拍。

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劉品言也爆料，「李仁哥當時以為我的防護措施是像小可愛那種，殊不知一拉開是80年代的胸罩。」李李仁在一旁補充說：「蕾絲胸罩！我一直記得那個紫色蕾絲胸罩，在我腦海中揮之不去！」劉品言解釋：「那是造型師準備的，我裡面還有兩、三件內衣，那件是我最外面的80年代胸罩。」她也感謝每次導演一喊卡，李李仁就會遞給她毛巾遮掩，相當有紳士風範。

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