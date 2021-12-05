《華燈初上》登Netflix冠軍！陪酒小姐情慾劇本概念源自真實故事?

【華燈初上／Netflix】2021最強台劇《華燈初上》在Netflix上架後引發迴響，台灣和香港都已成功站上排行榜冠軍，投資方百聿也從後期製作公司跳耀成為內容產製公司一戰成名。「華燈初上」由曾以「酸甜之味」獲金鐘最佳編劇獎的杜政哲獨立完成，他把酒店小姐交織出的曖昧與感情糾葛、勾心鬥角刻劃的極具張力又引人入勝，儼然是酒店版的宮鬥戲。這已是他和林心如第四度合作，他透露《華燈初上》劇本被推翻三次，最後想到以殺人為切入點，才成為懸疑推理加人性的《華燈初上》，該劇已拍竣三季，因為反映大好杜政哲鬆口計畫籌拍第四季。



談到創作緣由，杜政哲透露最早故事原型是走溫馨路線，描寫兩個女人在1988年開店，一群女人走過大時代看條通的樣貌，後來又長成百樂門「白玫瑰與紅玫瑰」兩個女人的大時代故事，隨著時間變化要訂稿的時候忽然覺得這可能不是觀眾要的，於是他跟林心如討論不如寫個殺人的？剛好林心如也看了韓劇《misty》，結果就重新洗牌長出現在的樣貌，但是故事還是以兩個人的強項以人性包裝為主，也成了他首度嘗試的懸疑推理作品。

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《華燈初上》中有不少杜政哲成長的影子，他說他雖非故事中人，但小時候曾認識一些在條通上班的姐姐們，所以寫作過程中他有很多顧問可以參考，劇本原本就有張軒睿的角色，但最難的是因為牽扯殺人案必須增加楊祐寧台灣警察的角色，法律和當時警察的制度必須去考據，後來再加上導演的田調進來，成了《華燈初上》目前的樣子，整個重新翻寫。他也笑說因為這部戲角色實在太多，是他有生之年用盡最大力氣寫的劇本：「因為角色太多了，我把我家兩大面玻璃都寫滿了人物關係表，因為分場有時候沒辦法全部很仔細，有時候洗完澡突然想到甚麼就要趕快補上去。」

杜政哲看了剪出成品後，覺得每個人的角色都是往上加的，但最讓他驚喜的是鳳小岳：「我本來覺得他就是帥帥的演這個角色應該是恰如其分，但是第一二集要再情緒流動間流出很渣的表情，他完全演的比我寫的三角形還多，很讓我驚豔。」

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《華燈初上》分三部曲，每部八集共24集，預計明年播完，第一部播出後大獲好評，讓杜政哲和戴天易及林心如成了鐵三角，戴天易透露和杜政哲將長期合作。他笑說：「好的編劇帶你上天堂，壞的編劇帶你下地獄，小杜的好處是從不會拖稿，且交出來的成品都是百分百，《華燈初上》寫完後幾乎沒有改過就開拍」。

杜政哲鬆口如果前三季受歡迎，不排除開始著手催生《華燈初上》第四部，正在想從哪個切入點切入，希望吸納更多大咖陸續加入。

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