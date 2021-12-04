華燈初上｜劉品言演陪姐小姐被強暴「都是真實的」FB還原拍攝經過

【華燈初上】台灣女星劉品言在《華燈初上》中飾演酒店小姐「Hana」，身段妖嬈、身材豐滿的她被「彪哥」李李仁盯上，在劇中慘遭強暴，甚至被拋出車外，有觀眾好奇這場戲是否是替身上場，她特別發文還原當天拍攝經過，「都是真實的。」



在拍攝那場戲時，在團隊的保護下，劉品言從內心到外在都力求靠近真實，全身上下經過特殊處理的，只有臉上的妝是特殊妝，拍攝當天甚至是在寒冷的冬夜裡，山上的寒風刺骨，但所有人卻是熱血，為了這場戲齊心協力，最終以最真實的模樣呈現給大眾。

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【圖輯】劉品言FB還原《華燈初上》強暴戲拍攝經過：都是真實的…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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