莉婭：我就是靠著小三這兩個字立足！改新名乘機放閃：謝和弦很愛

台灣網紅莉婭日前侵害配偶權的判決出爐，她和謝和弦兩人與Keanna的感情風波算是告一段落，當時她曾發文表示未來謝和弦的幸福由她負責，3號便宣布新的改變，她把藝名從莉婭改成陳緗妮，這當中蘊含了對老公謝和弦的濃濃愛意。



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莉婭說過去經紀人不只一次嫌棄她的藝名，但是又不想隨便改，拖了好久終於找到老公一聽就很喜歡的名字「陳緗妮」，其中「緗」是指兔子注重的漂亮毛色，而謝和弦的生肖正是兔，「妮」則是意味著她是老公心目中的小女孩。

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不僅如此，「緗妮」的諧音近似英文「Shiny」，莉婭說：「大家以後也可以叫我Shiny。」這個新名字不只她和謝和弦滿意，網友也誇好聽、很適合莉婭，同時有粉絲發現「緗妮」的諧音和「想你」一樣，根本超放閃！

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