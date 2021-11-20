謝和弦老婆莉婭認小三　扶正兩年終向正宮道歉：抱歉搶了妳的老公

謝和弦、莉婭以及謝的前妻Keanna曾因為感情風波鬧得不可開交，Keanna一狀告上法院，指控莉婭侵害配偶權。就在23日二審判決出爐前夕，莉婭20日主動發文表示「如妳們所願」，並向Keanna道歉：「我侵害了妳的配偶權，我搶了妳的老公！」



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莉婭Facebook全文：

（經紀人希望由我扛起責任來畫下句點）

於是有了今天的發文叫做 #如妳們所願

我知道全台灣（尤其阿扣前妻的紫民們）都在關注11/23 #侵害配偶權 的二審判決，我也知道我的丈夫內心有很多的怨恨是不可能在一時半刻放下的，尤其他還有躁鬱症需要調適和平共處非常的不容易。（大家都心知肚明，畢竟新聞仍持續延燒到現在，當初是全台灣人一起走過來的；雖然我不太懂為什麼私事的關注要做到這樣？）

扣爸跟我聊過很多次，兒子帶著的這種恨他也親身經歷過，所以他明白可能要10年才會慢慢消去，他交代「我必須要更努力陪著自己的丈夫向未來前進。」

在這裡向KT - Keanna Taiyh #戴一軒 小姐說聲抱歉，我知道妳始終希望我負起責任的說「很抱歉，我侵害了妳的配偶權，我搶了妳的老公！#陳莉涵是法院認證的小三 」，因此我在此向大家公告發誓：無論從今以後如何，#謝和弦的幸福由我買單！

謝和弦 R-chord♥️未來加油💪🏻



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