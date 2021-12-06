騷動音樂｜陶大宇呼籲大家珍惜點歌：世界冇咗音樂地球真係倒轉

陶大宇近年憑在內地演唱《倒轉地球》而人氣急升，令他工作量突然爆增，人氣再度急升，他的唱功就非常獨特，幾乎是用喊叫出來唱的，可謂充滿喜感，亦已經成為了他在台上演唱的代表作，他還會隨着音樂擺動身體，非常投入忘我，也有粉絲上台獻花。

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日前陶大宇以錄音的形式應邀到由波盛和彬臣主持的港台電台節目《騷動音樂》，他說：「我覺得我好榮幸，可以有咁多嘅成績，又或者係作品畀大家回憶。」

對於聽眾點歌給自己，陶大宇表示自己很感動，雖然沒有真正和聽眾們對話，我依然很感慨： 「點歌呢兩個字，因為而家嘅科技，好似已經失傳咗，大家到今時今日仍然用點歌，我覺得真係要珍惜同埋享受，大家試幻想吓，如果呢個世界冇咗音樂，冇咗歌，呢個地球真係倒轉架喇，生活都冇意思冇希望。」

至於自己被網民提名做今年我最喜愛男歌手，他笑指：「同埋最近又話我係最喜愛男歌手，就係因為咁，我更加要做返個聆聽者，做返個我最喜愛聽音樂嘅人會好啲。多謝大家，得啖笑喇，我覺得開心快樂係好重要，我哋一齊加油，將來仲有好多嘅路要去行，生活上仲有好多困難要去解決，我哋一齊做到最好，多晒謝大家。」

波盛（左一）和彬臣（右一）主持的《騷動音樂》會邀請不同歌手上節目傾偈。

主持彬臣的老婆原來就是《超級巨聲》出身的駱胤鳴，兩人因疫情關係，雖然已於2019年12月27日簽紙，但婚禮要等足年半才能成事，婚宴也有不少圈中好友到場，兄弟姊妹團更有許文軒、麥美恩、蘇可欣和歐陽巧瑩，在搶花球環節，蘇可欣更成功奪得花球！專誠拍完劇立即趕到現場的麥美恩，更自備私伙靚相機為兩位新人拍照。

好幸福呀！

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