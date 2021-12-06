譚詠麟疑「睡粉」後無損心情　相約李克勤齊齊上網睇波

譚詠麟早前爆出疑似「睡粉」事件，雖已發出否認聲明，並指會採出法律行動，但爆料人「悲傷牛肉面_」沒有後退，雖然已將所有相片刪除，但講明「如果你認為我是在污蔑，你就採取必要手段，我必奉陪到底。 」但事後就再沒有出post，事件沉沒幾日後看來會不了了之。​​​

香港藝能製作聲明。（微博@香港藝能製作）

早前校長有份參與的內地音樂節目《時光音樂會》預告片中，有細心的網友發現校長只剩下背影而已，如同被消失，不過待節目正式播出之時製作方的處理手法其實並沒有改變，不存在打格傳聞。

後半段譚詠麟模樣清晰可見。（影片截圖）

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今個月頭，校長終於在微博出post，不過就避談事件，只談節目，他說：「時光音樂會是一個令人感覺舒適的音樂節目，每次拍攝都帶比我們好多不一樣的回憶。」

校長避談事件。（微博截圖）

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校長看來無損心情，今日再於微博出post與李克勤慶生兼上網睇愛隊曼聯，之前克勤曾被踢波用非法網站睇波，唔知今次有冇用合法途徑呢？

睇佢兩個好開心。（微博＠譚詠麟）

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