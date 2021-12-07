余潔瀅因《全民造星IV》人氣急升　仲有咩藝人嘅兄弟姊妹應出道？

最近余潔瀅因為參加《全民造星IV》而人氣急升，雖然有傳她將會在20強止步，但依然為她積累不少人氣。作為余香凝的妹妹，她參加這些節目當然會有壓力，不過其實星妹如果能夠好好運用這個關係，其實對自己的星途絕對有幫忙。

余潔瀅最近人氣急升。（資料圖片）

有不少藝人都有兄弟姊姊在圈中，比較熟知的當然是黃心穎與黃心美，遠一點的有「許氏兄弟」，還有秦沛三兄弟，韋家輝、韋家雄與做監製的妹妹韋嘉華，真的是數之不盡。其實，有不少藝人的兄弟姊妹如果出道一定會紅，無他，至少擁有標準的外形，加上可能基因上也是適合這個圈。

以下立即為大家列出有哪些人有潛在條件，其中劉俊謙細妹簡直係仙氣嘅代表：

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