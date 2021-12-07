鬼滅之刃｜金秀賢睇《無限列車》遭韓網民鬧爆？原因與炭治郎有關

金秀賢繼《雖然是精神病但沒關係》後，回春在「某一天」飾演大學生，跟熟男界的代表車勝元同台大鬥演技，該劇話題性十足，金秀賢也頻上節目為新作宣傳，最近他透露看了《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，為片尾最後的壯烈打鬥看到哭，沒想到卻引發韓網爭議，論壇「The qoo」甚至有不少網友直呼失望。



由於動畫版《鬼滅之刃》上線以來，曾有南韓觀眾投訴，指出主角炭治郎的耳環圖案，就像日本二戰時期的旭日旗，讓Netflix立刻修改耳環圖案，但仍遭到不少抨擊！

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因為《鬼滅之刃》故事設定在朝鮮被日本殖民的大正時期，加上聲優曾被挖出發表疑似右翼的言論，讓該動畫在韓網上仍有批評，甚至有些韓國網友說，「想到那耳環就沒辦法入戲，看到那個角色也覺得很討厭」、「看到喜歡的藝人在IG上傳說喜歡這部電影，我也瞬間反感」、「好幻滅，非常失望」，不過也有網友緩頰，認為是不喜歡金秀賢的人見縫插針，「不是什麼偉大的愛國心，就只是想找藝人的碴吧」、「連這個也要批評」。

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