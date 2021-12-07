日本清純女星被踢爆「最愛有錢人」詐病唔出show實情原來係陪瞓？

日本23歲清純女偶像星野南（星野みなみ），4日宣布將從「AKB48」的姊妹團「乃木坂46」畢業，同時表示未來也會一併退出演藝圈，外界普遍認為是因她9月被週刊報導與富二代親密過夜，甚至被爆料「就愛有錢人」，形象嚴重受創所致，如今演藝活動全面暫停，引發熱議。



星野南9月時被《週刊文春》拍到與富二代十指緊扣走在街上，互動相當親密，不僅被目擊經常到對方家中過夜，更被爆料某次她以身體不適為由缺席2天的演出行程，其實是和男友甜蜜約會逛街，挨批說謊，花邊新聞惹怒粉絲。當時星野南出面發文謝罪，並接受懲處暫停活動，但形象仍跌到谷底。

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直到11月7日，星野南透過廣播節目重新回歸，據日媒《東京體育報》報導，當時戀愛消息曝光後，星野南立即提出畢業要求，不過同期的成員們挽留她再一起努力試試看，因此才繼續留在團體。然而，星野南努力工作的模樣雖獲團員認可，但仍不斷遭到網友攻擊，讓她身體一度出狀況倒下，最終決定退出演藝圈。

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