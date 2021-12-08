華燈初上｜李李仁用冰性騷擾劉品言變笑話？網民一睇維基百科爆笑

《華燈初上》近來成為話題台劇，在劇中客串演出「彪哥」一角的李李仁，在劇中性侵飾演酒店小姐花子的劉品言，遭到網友痛罵「太壞了」，受到矚目，而在維基百科上，對角色介紹，讓劉品言看了都哭笑不得。
【圖輯】點圖放大看《華燈初上》「彪哥」李李仁性騷擾劉品言的橋段👇👇👇
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劉品言IG限動上分享《華燈初上》的維基百科截圖，其中對於「彪哥」角色簡介，寫著「喜歡玩冰塊在身上舔來舔去」，正是劇中彪哥到酒店騷擾花子的橋段，讓劉品言忍不住直呼「關於維基上面的彪哥，這形容......」，還附上哭笑不得表情圖案。
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