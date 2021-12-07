余文樂揭紋身背後故事超催淚　遺憾未能見姨媽最後一面紀念摯親

余文樂近日製作了一系列紀錄片《Inside Out》，分享自己的生活，在最新一集中，他就大談身上的紋身背後的意義及故事。鍾愛紋身的余文樂，身上的紋身圖案多數與家人有關，除了有太太王棠云（Sarah）、兒子余初見（Cody）的名字之外，今次他就想將囡囡名字「Celest」紋在頸上，可見他有幾痛錫寶貝女。



余文樂今次想將囡囡名字「Celest」紋在頸上。（YouTube影片截圖）

余文樂認為紋身是很個人的東西：「刺青是代表着你想紀念一些事情，或任何一件對你來說非常有意義、有紀念價值，你想把它留在你身體上。」而余文樂就將自己生命中的摯愛親人的樣貌紋在身上，其中第一個是他的外婆，還有對他十分重要的姨媽：「因為我小時候不是跟我媽媽住，我小時候就開始很多年一直跟我姨媽住，我常說她就等於是我第二個媽媽一樣，因為她很疼我，然後我整個童年的回憶全都是我姨媽。我陪她在家裏剪線頭，陪她在家裏做一些以前很常基下層會做的工作，在家裏幫忙的工作，然後她一生都很勞累，對於我來說很有影響的。」

余文樂回想起與姨媽的相處點滴。（YouTube影片截圖）

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自小由姨媽湊大的余文樂，回想起當年在泰國拍戲時，媽媽致電給他，叫他回港見生病的姨媽最後一面，可惜當他趕回香港時，姨媽已經離世，未能見到姨媽最後一面，成為了他的人生遺憾：「我趕回香港已經是隔天的事情了，因為沒飛機，然後我回去她……已經離開了。我盡力了，可是我沒辦法，我蠻內疚的，因為每個人都有自己的，在你心目當中有地位的人，然後很親很親的人，所以那次以後我就覺得，我就想把她留在我身上，我覺得去哪裏我都可以帶着她。」

余文樂更一度哽咽，強忍淚水。（YouTube影片截圖）

余文樂向大家一一展示身上的紋身，當中他在手臂紋上卡通《史諾比》（Snoopy）故事中的查理布朗（Charlie Brown）牽着已故美國著名普普藝術家Keith Haring創作的狗，並笑言囝囝Cody小時候與Charlie Brown十分相似：「超像，沒頭髮。」而他還將代表着自己與太太的英文名「Shawn」同「Sarah」的「SS」紋在手腕上，日前余文樂趁着結婚四周年紀念，在IG大曬恩愛合照，更公開當年求婚的一幕，高調放閃！

余文樂同太太王棠云（Sarah）育有一仔一女。（微博@余文樂）