沈卓盈做瑜伽曬豪宅內景　婚後全身名牌住過億獨立屋廚房超大

沈卓盈（Jess）在2019年與家族經營內衣生意的富貴男友Calvin結婚，並在今年5月誕下囝囝Jayden，雖然Jess近期一直專心湊B，仍未復出幕前，但她亦積極做運動修身，日前Jess在IG Post出在屋企做瑜伽的靚相，並寫道：「exercise day.」相中所見穿上白色運動Bra Top及緊身褲的Jess，短短幾個月已經回復產前Fit爆身材，而Jess屋企裝修簡約大氣，空間闊落，同樣吸睛！
據知Jess老公Calvin經營家族內衣褲出口生意，貿易生意遍及歐美，當時兩人分別去了英國及法國影婚紗相，之後又在泰國布吉舉行婚禮。而Jess婚後亦晉身貴婦行列，出入都是全身名牌，行頭十足，當中不乏Hermès、Chanel、LV、Dior等，早前她曾曬出帶囝囝出街的相片，相中Jayden架BB車都是出自名牌FENDI，售價近兩萬港元，兩母子出巡行頭超富貴！
+97
而Jess在升呢做媽媽後就專心照顧囝囝，一家人住在位於京士柏山價值過億元的獨立屋，生活無憂，Jess不時在家中開大食會，壽司、刺身、海鮮火鍋、大閘蟹、和牛壽喜燒應有盡有，她更公開屋企廚房，空間十分大，可以擺放超多食材，而廚房內氣炸鍋、焗爐、咖啡機等一應俱全！
點擊下圖睇獨立屋：
+34
余文樂揭紋身背後故事超催淚 遺憾未能見姨媽最後一面紀念摯親洪卓立疑因昏迷留後遺症 被診斷聲帶肌肉彎曲：發不到高低音高海寧宋熙年為李亞男補祝生日 岑麗香戴超閃鑽戒好吸睛莫可欣林麗薇與1993年港姐聚會 陳妙瑛轉戰商界身家過億趙雅芝孖兒子黃愷傑拍片曝光獨棟別墅 歐陸風設計有自家庭院