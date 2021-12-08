梅根醜態畢露純粹為搏上位？稱「自己的胸部愛辣醬」遭外媒狂恥笑

英國哈里王子之妻梅根（Meghan），雖然仍是全球話題焦點人物，但近來跟她相關的新聞，好事很少、大都是負面批評，除了視她如仇敵的英國八卦刊物三不五時就開酸之外，美國八卦雜誌對她的態度也沒比較友善，最新一期《National Enquirer》就以封面報導稱她淪為荷里活笑柄，備受屈辱。



梅根一向在自家美國比英國要受歡迎許多，儘管她對八卦刊物的嚴峻態度讓她在美國一堆雜誌的描繪下，形象不比英國媒體說她的好到哪兒。外媒《National Enquirer》諷刺她，想要藉著上Ellen DeGeneres的節目，塑造自身「親民又幽默」的形象，還不惜配合Ellen的指令耍寶，又是用奶瓶喝奶，又是直呼自己的胸部喜愛辣醬等等，把高雅、尊貴丟在一旁，不料適得其反，沒有很多人因此對她改觀、認為她不再是嬌貴的皇室貴族，卻有許多人開始覺得她像小丑、為搏出名完全不怕醜態外露，對她的反感與日俱增。

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最糟糕的是，梅根嫁入皇室前曾在荷里活打滾過，是劇集《無照律師》（Suits）主角之一，滿心期盼能在昔日的工作環境得到更重崇高的地位，結果《The Ellen Show》播出後，荷李活的巨星們反倒把她看得更扁，拒絕跟她有任何往來，她什麼重量級的巨星都攀附不到，英皇室對她的怒氣又更增加，兩邊都招人嫌，《National Enquirer》邀來危機處理專家分析，結論是：誰建議她上《The Ellen Show》的，趕快炒那個人魷魚！

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