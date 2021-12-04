傳王儲查理斯和哈里王子冷戰結束恢復通話　重溫昔日溫馨父子合照

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）自從離英赴美後，就和王室關係陷入低潮，在接受奧花雲費（Oprah Winfrey）電視專訪、砲轟內部有人種族歧視又造謠抹黑梅根後，彼此更陷僵局。
近日王儲查理斯（Prince Charles）更否認自己是某新書中所指、對於梅根的孩子膚色有疑慮的王室成員，不願形象遭到破壞，很難不對放出這把火的梅根與哈里消氣。
不過根據歐美媒體報道，查理斯與哈里已經破冰，結束冷戰，開始有一些些的熱線交流，只是兩人的心結很深，就算恢復通話，也絕對離正常家庭中的親子對話頻率、溫度差很多。
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在英國王室的安排下，曾經有意把威廉王子（Prince William）、凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）、哈里、梅根塑造成新時代的黃金4人組，象徵王室貴族的新面貌，結果是哈里與梅根受不了王室內部依然守舊到不行的辦事規則，主動求離開，使得王室重塑新形象的期待落空。
現在只有把查理斯和卡米拉（Camilla Parker-Bowles）帶進來填補哈里與梅根的缺，畢竟查理斯和威廉父子倆都是未來的英國國王，同樣也能代表王室想要革新的理念，梅根與哈里是確定被排除在外了。
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