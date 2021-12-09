10個爆肌男爭住剝光豬？查寧泰坦HBO GO真人騷揀出「最強舞棍」

懷念查寧泰坦（Channing Tatum）主演電影《光豬舞壯士》（Magic Mike）中令人血脈賁張的橋段嗎？在他擔任監製的全新實境選秀節目《Finding Magic Mike》中，將可以看到10位男子使出渾身解數，爭取登台機會！



《Finding Magic Mike》找來10位「失去魔法」的男子們，他們將齊聚在一塊，並試著在訓練營中找回自我魅力，透過亞當羅德里格斯（Adam Rodriguez）的親身指導，共同見證一場大膽且活力滿點的表演，背後需要經歷並付出多少的心力。

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而參賽者們也將竭盡所能地爭取在拉斯維加斯「Magic Mike Live」舞台登台演出的機會。《Finding Magic Mike》由查寧泰坦以及史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）監製。《Finding Magic Mike》全長共七集，將於12月16日獨家於HBO GO上線。

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