光豬六壯士｜查寧泰坦為女兒出圖書　半裸女裝鼓勵小孩要有個性

查寧泰坦(Channing Tatum)在電影《光豬舞壯士》(Magic Mike)的性感形象深入民心,但原來他心底裡有一顆女孩的心,最近更穿上小仙子服裝,獲粉絲大讚更火辣。

查寧泰坦獲影迷封為最性感男星。(Instagram@channingtatum)

查寧泰坦一向都相當大隻,日前他在IG貼上一張赤裸上身穿上女裝的相片,小仙女的打扮非常可愛。原來因為他在隔離期間,發現自己有點奇怪的變化。因為他與7歲的女兒朝夕相對,「我發現我的內心也有個小孩。」

查寧泰坦與前妻Jenna Dewan育有一名女兒Everly,查寧泰坦更為7歲愛女推出本兒童圖書,簡直是超強爸爸。

查寧泰坦表示這本圖書《The One and Only Sparkella》將於5月4日發行,他更在IG貼上預購網站,宣傳他的新書。

查寧泰坦曾是脫衣舞男,身材健碩。(劇照)

查寧泰坦透露圖書《The One and Only Sparkella》是獻給女兒的,他希望人生中能有更多時間跟女兒相處,這本書同時是獻給所有家有小女兒的父親。故事講述一個叫女孩子Ella,她在開學的第一天原本感到很興奮。她喜歡閃閃的東西,帶上心愛的閃爍筆盒、閃閃發光的背包、頭上綁起閃閃發光的絲帶。但想不到用閃閃的物品卻被取笑,新同學不喜歡她的球鞋,Ella決定在第二天上學時不要再用這些東西。

她的爸爸知道後鼓勵她繼續穿上喜歡的裝扮,圖書想鼓勵小朋友要有個性,查寧泰坦表示「請你們想穿什麼穿什麼,想怎麼跳舞就怎麼跳舞,施展你最大的魔力。」