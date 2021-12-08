《親愛的》原型尋子成功孫卓已18歲　選擇回養父母身邊掀熱議

由趙薇﹑黃渤等人主演的電影《親愛的》原型人物孫海洋（電影角色由張譯飾演叫韓德忠）近日終於在警方的幫助下找回親生兒子孫卓，一家人並在深圳認親，事件連日來登上微博熱搜，廣受討論。而根據內地媒體指出，回到親生父母身邊的孫卓目前選擇留在養父母身邊繼續生活，並揚言兩邊都是自己的父母難分出輕重，而他的想法就隨即引來不少討論，甚至有網友指責他是在認賊作父。

《親愛的》原型人物孫海洋近日同親生兒子相認。（劇照﹑影片截圖）

尋找兒子已有14年多時間的孫海洋，在與兒子孫卓相認之後隨即就起程帶兒子回老家湖北省荊州監利市紅城鄉何趙村，當地村民為了歡迎孫卓回家，更準備隆重的儀式迎接他，而他的爺爺奶奶見到他之後更立即上前擁抱，痛哭的畫面相當感人。而回到親生父母身邊的孫卓，在接受媒體的訪問時就直指，對他來講兩邊都是父母，亦難比較誰輕誰重，揚言兩邊有時間的話就見一見，目前自己要做的事就是該讀書就讀書，現時較傾向回到山東養父母身邊生活，而孫海洋亦尊重兒子的選擇，今（8日）孫卓就同家人影了全家福後就同家人告別回山東，而孫海洋一起陪同，揚言想了解兒子的過去。

孫卓回老家。（影片截圖）

一家人相認。（影片截圖）

而對於孫卓的選擇網友就持不同意見，有網友認為他實屬不該，父母為了找回他用盡心血，但他心裡面完全沒有親生父母，再次傷了父母的心，而所謂的養父母就是買家根本是犯罪，表明沒有賣買就沒有傷害。而另有網友則認為他實屬左右為難的，一時之間肯定緩不過來，畢竟14年時間在養父母身邊始終有感情，望給予他空間。

孫海洋找兒子找了14年多。（孫海洋尋兒子微博圖片）