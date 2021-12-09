謝天華重提Laughing哥殉職獲網民設靈　引廿萬人拜祭：大吉利是咩

現年54歲的謝天華近期與陳小春、張智霖、林曉峰、梁漢文一起參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，「大灣區五人組」大受歡迎，除了再接再厲拍攝衍生節目《大灣仔的夜》之外，謝天華亦有獲邀上節目《樂隊風暴》。日前謝天華在節目中講起那些年遇到的瘋狂粉絲：「有一次最瘋狂嘅就係，當我Laughing呢個角色死咗之後呢，第二日喺個網絡上面竟然有20幾萬人喺度拜祭我，仲將我張相黑白咗佢，我太太話你上網睇下，有人拜你呀，我話大吉利是咩！但係嗰個經驗同經歷真係好得意。」



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謝天華在2009年劇集《學警狙擊》中飾演梁笑棠，又名「Laughing哥」，深受觀眾喜愛，風頭可謂一時無兩，並引發一股Laughing狂潮！劇中Laughing哥英勇殉職一幕更將他推向頂點，不但有Fans為「Laughing哥」開設群組，並就Laughing之死設靈悼念，放上他的「遺照」，又設有祭品區，讓網民「拜祭」Laughing哥，並向他送上祭品及花圈表心意，又有網民惡搞「Laughing」殉職的新聞報道，及指劇中角色要「一死以謝天華」，網民紛紛留言希望他不要死，而TVB更為Laughing哥開拍劇集《潛行狙擊》及電影《Laughing Gor之變節》、《Laughing Gor之潛罪犯》，以慰眾多Laughing迷思念之苦。

謝天華在2009年劇集《學警狙擊》中飾演「Laughing哥」。（劇照）