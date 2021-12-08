劉嘉玲56歲辦盛大生日宴　梁朝偉被靚女生擒勁尷尬

今日（8日）是劉嘉玲56歲生日，近期定居上海的她在昨晚（7日）率先舉行大型生日宴會，獲邀出席的賓客都盛裝打扮到場。作為主人家的劉嘉玲，身穿黑色Deep V晚裝，盡騷姣好身材，再戴上名貴紅寶石頸鍊，非常雍容華貴，絕對是全場焦點！而劉嘉玲媽媽、老公梁朝偉、弟弟及弟婦都有出席，企正C位的梁朝偉更輕攬太太纖腰，一家人合照好溫馨。



一家人合照！（IG@laura_chau0111）

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相中所見生日宴在一間高級會所舉行，入門口的長廊上擺放了不少鮮花，在燈光照射下顯得特別有格調，而宴會現場就以大量的鮮花佈置，在水晶燈飾的襯托下，非常有情調。不少圈中好友、名媛闊太等都有出席，足見劉嘉玲人緣甚廣，而向來不太喜歡交際應酬的梁朝偉，亦應賓客要求，一一同對方合照，其中有一位靚女不但攬實梁朝偉，更臉貼臉非常親密，搞到梁朝偉有點不知所措，表情僵硬，不少網民都笑言：「偉仔尷尬又不失禮貌的微笑」、「此刻他內心應該是想報警求助吧」。

梁朝偉似乎有點不知所措。（微博圖片）