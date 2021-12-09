吳綺莉與卓林關係變差　掛女心切感孤單：有些東西沒了你會後悔的

吳綺莉（Elaine）近年與女兒吳卓林的關係因為卓林女友Andi而變差，Elaine曾公開指責Andi不工作，好食懶做而要靠卓林養，更曾曬出Andi的艷照，之後又表示對Andi為人不滿，Elaine與卓林兩母女的關係至今仍未修好。日前Elaine上載了一段短片，疑似因掛女心切，感覺孤單，呼籲大家要多多陪伴家人。



吳綺莉（Elaine）近年與女兒吳卓林的關係因為卓林女友Andi而變差。（微博@吳綺莉Elaine）

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片中Elaine講道：「我發現人越大，時間過得越快。我不知道，有點害怕可能，時間感覺越來越少，不管你跟家人、跟孩子的關係怎麼樣子都好，我們中國人還是比較孝順的、比較顧家的，在這裏希望每個年輕人，能夠多一點關心家裏人，關心自己的家人、父母，我們真的是要需要珍惜，因為有些東西沒了，你就會後悔的。」不少網民都留言表示認同Elaine，但由於她全程語速緩慢，面部稍顯僵硬，表情亦不自然，令不少粉絲都擔心她的健康狀況，叮囑她要好好照顧自己。