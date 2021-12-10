星宅大曝光｜何國鉦公開九龍塘千呎大屋　親自設計豪使過百萬裝修

著名時裝設計師何國鉦（Dorian）的作品深受名人明星歡迎，鄭裕玲（Do姐）、周慧敏、林憶蓮、李玟、陳法蓉、趙雅芝、朱玲玲及徐子淇等都是他的常客，更是Do姐大騷晚裝御用設計師，他所設計的晚裝非常華麗，但私底下的他就崇尚簡約。日前在香港開電視節目《星宅大曝光》中，主持郭偉亮（Eric）及霍嘉恩（Gracey）就帶大家參觀他約6,000呎的工作室及九龍塘大屋。



何國鉦（Dorian）是鄭裕玲（Do姐）大騷晚裝御用設計師。（IG@dorianho）

Dorian在圈中人緣甚廣：

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自小夢想成為室內設計師的Dorian，一手包辦工作室的設計，他的工作室分為三個空間，其中Showroom的裝修就以白色為主調，襯托不同款式的婚紗，又可以突顯華麗、豪華的晚裝。而Dorian的Showroom原來曾在TVB劇集《法證先鋒IV》中出現，他除了擔任劇集的形象顧問之外，亦有客串演出，拖住謝雪心及羅蘭姐一起出場。

Dorian曾擔任TVB劇集《法證先鋒IV》的形象顧問，劇集亦曾在他的Studio取景拍攝。（劇照）

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Dorian在2006年以約500萬買入九龍塘又一村千呎寓所，現時已經升值至兩千萬，雖然樓齡逾40年，但勝在樓底十呎高，加上低密度，十足十外國Feel，大屋原本是三房設計，但他就將三房打通變成一房，所以客廳及飯廳都空間闊落。而屋內設計全由他一手包辦，牆身、梳化等都以素色為主，方便他因應心情改變主題：「因為呢排去唔到旅行，好渴望自己去旅行，所以特登將間屋整到我最鍾意嘅泰國Feel，亞熱帶嘅Feel。」他又笑言隔幾個月就會轉一次主題，隨着心情同節日轉換。

處處都可見屋主的品味！（影片截圖）

全屋以黑、白、灰為主調，傢俬多由外國進口，Dorian特別添置了彩色氈及咕𠱸，為灰色的梳化增加繽紛色彩。Dorian透露父母及弟弟都住在九龍塘，他亦由細到大都住在該區，不但靜中帶旺，更鄰近他經常逛的花墟，加上設有露台，可以養狗養魚，他亦愈住愈有感情。而全屋裝修了三個月，花費逾百萬，當中單單是開放式廚房已經花了30幾萬裝修，Dorian不時邀請好友到家中作客，親自下廚兼大顯身手！