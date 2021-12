近年轉戰內地發展的楊千嬅,不時參加綜藝節目及亮相各大時尚活動,發展順風順水,更一家三口搬到上海,並安排9歲兒子Torres入讀當地學校就讀。千嬅其後表示完成手頭上的工作後,就會盡快返香港,又坦言掛念在港的家人和朋友。離港約8個月的千嬅,日前在IG限時動態上載香港豪宅的照片,並留言「Home miss home」,又以英文表示掛念自己的廚房及煎pan:「I miss my kitchen and all my flying pans」,但原來她串錯字,掀起網民熱議!



馬米高在Facebook出Post指出千嬅串錯了「Frying pan」。(Facebook@馬米高)