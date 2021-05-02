農情家園影評｜《上流寄生族》農村版？韓裔移民美國夢碎寄生下流

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-05-02 23:45

劇透警示，雖非劇情的直述或訴說，為了討論相關議題仍有所取捨，介意請斟酌閱讀

童稚的雙眼，聚斂出真實

電影的開頭，蜿蜒的道路，慢慢映入眼簾，夾道歡迎著旅人，好似走入化外的秘境，廣闊的綠意，搖曳的倒影，都吹散了心頭的烏雲，讓人陶醉，也讓人駐足，細數散落的光影，還有駐守其中的夢景。至此，觀眾的情緒，自然地雀躍起來，自然地忘了，滋生希望的園地，需要雨水的灌溉，透亮的天空，更有熄燈的時刻。

《農情家園》拆穿美國夢的黑暗謊言？由上流社會打造的「民族信仰」，卻成為基層人士的無間地獄！22張圖快速看完影評精華內容（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《農情家園》於爛蕃茄網站獲得98%新鮮度及89%觀眾評分。（截圖）

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整部電影，大半的時間，都聚焦於小兒子的視角，因為心臟的洞，而無法奔跑的韓裔小男孩。有趣的是，童稚視角的經歷，恰好代表了整個家庭的走向，不管是族群認同的混亂，或是價值觀的對撞，都因應移民這個異動，火花四溢。

如前所述，小兒子反應了整個家庭的狀態，每一個人都將自己的期待、害怕、渴望與偏見，放到小小的肩膀上。男孩則總是鼓著臉頰笑，用一雙清澈的眼去回應，謹記著各式各樣的任務。這使得幼小的心靈，充斥著矛盾與拉扯，但電影的最後，這一些糾葛，卻也為他交織出絢麗的勇敢與纖細，使他陰陽兼具。也因此，電影貫徹了鮮明的主軸，揉合對立的力量，到達拯救彼此的終點，或說讓男孩得以奔跑的起點。

猶如楊德昌的《一一》，本部電影同樣利用了幼小的靈魂，闡述了超齡的人生哲學，《一一》內的小男孩洋洋曾說，人只能看前面，無法看後面，看到的終究只有一半，要有相機，才能補完缺少的一半。《農情家園》正如洋洋手中的那一台相機，用男孩大衛的雙眼，紀錄角色的迷惘與走失，促使觀眾一再咀嚼漂泊的滋味。甚者，導演從慌亂的改變中，運用影像細細琢磨自我這件事，雖然打破了觀影開頭時的美好想像，但接續流瀉出的普世議題，關於存活的探問與呢喃，卻是更加迷人，或說令人深陷。

這讓人不禁讚嘆，電影的調度，不溫不火，卻縝密扣緊，妥當的留白，純潔的童貞都像是一把放大鏡，拉扯出光線之外的陰影。我們不只隨著陽光的搖曳，感到寧靜，也因應灰暗的襯映，體驗到角色的立體，一稜一角，都像長了腳，漫步到眼前。

說回大衛，如果抽掉他，整部電影就會崩塌，他不只是畫龍點睛，更是敘事的軸心，推動著角色人物前進，有時則像一面鏡子，映照出角色的內心。大衛與外婆的互動，更將韓國移民的內外處境，都給具體地勾畫出來。在大衛的眼裡，外婆就是搗蛋鬼，污染美好生活的病毒，一個要打敗或是驅離的惡魔。唯有面對外婆，他不逆來順受，反抗與衝撞，甚至用童言童語斥責外婆的存在。

明明外婆就是大衛的根，照理來說，應能從中尋求到歸屬，大衛卻只感受到厭惡感。這正是電影巧妙的地方，它沒有花大量的畫面，去呈現亞裔移民在融入的努力，卻能透過大衛的自然反應，帶出亞裔在族群融合上的掙扎──總是要委屈自我，甚至鄙棄傳統文化才能討好白人社會，以符合「模範少數族群」的標籤，而非造成他人困擾的「黃禍」。藉此，才能被允許存在，被允許分享美國夢這塊大餅。

不夠白，不夠黑，讓亞裔嘗盡了苦頭，即使努力融入白人社會，卻總被排除在外，不管過了幾代都是。再多的付出，都洗刷不掉上了色的濾鏡，美國本土看待亞裔移民者的看法，依然為髒亂，又總是委曲求全，不打不鬧，卻也不討喜。乖巧的印象，模範的標籤，甚至還被社會當成分化的武器，利用亞裔的成功，將非裔的不成功，合理化成自身的懶惰與愚笨，以規避體制不完的事實。而這又加深了亞裔的困境，即使同樣是弱勢，黑與黃，還是無法聯手抗衡無情的白。

再者，說來諷刺，亞洲文化強調的明明是集體主義，但就電影內容來看，卻會發現它也不斷在暗示，韓裔移民的不和與競爭。

綜上所述，電影大膽揭露出美國夢的醜惡與猙獰，不斷鮮明，韓裔群體落處於裡外不是人的窘境，無法團結，但又無法融入。到頭來，剝除掉夢的妝點，美國不是繽紛的熔爐，而是充斥對立、偏見與歧視的大染缸。

夢，是基於現實而構築，又或是因現實的扭曲而來

放逐自我與拯救彼此

在《農情家園》當中，對撞的不僅是身份上的認同，更還有陰與陽的思維取向。陽性的代表，自然就是男主角，積及，反面的陰，則是莫妮嘉。

積及秉持著一家之主的精神，一肩扛起責任，耳提面命地告訴兒子，男人要有用才有價值，否則就會被報廢。就此，努力，全都是為了讓自己在家中有用，每一次的翻土與採收，要的是成功，是希望，也是面子。很可惜，積及離成功始終很遙遠，父權的視框，壓得他喘不過氣，甚至架空他，使他成為僵化的提線木偶，所有的努力，倒映在莫妮嘉的眼中，變成頑固的執著，太過浪漫的異想天開。

莫妮嘉的不信任，讓積及活得悶苦，縱然不像小兒子一樣宿疾纏身，其胸口也總在隱隱作痛，嚥下去的愁，說不出口，打轉的眼眶，又總是乾旱。自尊，像一顆不斷往上飛的氣球，用繩子纏繞男人的脖子，粗暴地拉扯人要往上看，窒息感緊跟在後，不斷地搗毀後路，只要慢了一步，就會沒有下一步；被勒緊的氣管，更阻塞了有關脆弱、失敗或是挫折的隻字片語，搖搖欲墜的積及，喊不出求救。為了保護家人，他只好不斷地推開莫妮嘉，期盼透過自我放逐，讓家不因自我的傾倒而崩塌，讓挫折的重力，壓垮的只有他自己。

積及忘了這個家，沒有了他，就不再完整，莫妮嘉卻懂這一點，才會一再地要求，甚至哀求，丈夫不要再盯著懸掛天邊的夢。只不過，男人的憋扭，讓他無法用失敗來回應女人的愛，他滿腦縈繞的都是被廢棄的小公雞。猶如前述，前進之外的道路，對他而言，都是死路。

我想，或許，電影中的那一句互相拯救，指的還有互相求助。當然，作為一個母親，莫妮嘉必須保持理性，確保孩子的溫飽，但她也想要再撐一下，多支持自己的丈夫，所以才會一直等，等待成功，更等待丈夫的求助。只可惜，莫妮嘉跟積及的夫妻關係，緊密又疏離，兩人鮮少透露自身的心聲，明明都想為了家做點什麼，說出口卻又都因為憋扭，歪斜成拙劣且讓人失望的帶刺話語。

到頭來，分道揚鑣，不是因為不愛了，而是因為太愛了，過頭變成執著、心結，然後雙方又都不懂彼此的付出。這一份比海還深的愛，因為缺少理解，沒有海闊天空，沒有未完待續。幸好，一場關鍵的大火，燒開了既有的束繩，使他們具體地拯救彼此，進而明白關係的經營之道，必須揉合著互相扶持、信任與理解，才有機會走得長遠。

換言之，大火帶來的不是燒燬，而是浴火重生，點燃了成長、改變與救贖。就如導演所說，大火開闢出嶄新的道路，讓他們重拾通往彼此心房的鑰匙，鬆綁了窒息關係的心結。至此，互別苗頭的愛，交織交纏，向陽而生，化身成巨大的根，托起搖搖晃晃的家。

電影的最後，看似什麼都沒變，卻又什麼都變了。即使這一家人依然磕磕碰碰，但這一次，再艱辛，都不會單打獨鬥，或說越是艱辛，越是要並肩而行。東升西落，不管陽光照射出的是幸福的伊甸園，還是雜草叢生的無可奈何，只要沿著蜿蜒的小路走，跨越溪流，就能發現翠綠的水芹田，挺拔著動人的韌性，不管苦樂，它都能使其甘之如飴，而這也正是，跨越太平洋移民到美國的追夢者，其最佳寫照。

有苦一起擔，有福才能一同享

美國夢的破碎，怎麼爬也不會流動的階級

所以《農情家園》是要戳破美國夢這個「高貴的謊言」嗎？

若從現代的觀點往回望，確實，美國夢不如它本身所描繪的神聖，它是菁英階層為了保持國家的發展與進程，才編織出的紅蘿蔔。直到現在，某種程度，美國夢就是民俗信仰，誠如柏拉圖所說，頂層人士創造出的人造神話，讓底層人士願意前進、嘗試與努力。由上到下，每一顆被激勵的心，都動了起來，國家自然就會欣欣向榮。

在這之中，有人登峰造極，有人摔落倒地。然而，在「倖存者偏差」的心理效應下，因應美國夢至上的絕對信仰，成功被放大，失敗被縮小，或是忽略。許多人的美夢，就此變成噩夢，甚至是一場醒不來的幻夢。成功，因為足夠努力，具有才能；失敗，因為不夠努力，沒有天賦──屹立不搖的個人歸因，忽略了體制與環境的影響，操之在己，人定勝天。在充滿盼望時，讓人飽滿希望，但在挫折接踵而來時，卻像一朵甩不開的烏雲，所到之處皆是淒風苦雨。

就此，不斷攀爬，卻又不斷墜落的人，即使沒有被報廢，卻也早就被階級給拋棄，僅能活在掙扎的循環中，不斷地被「不夠努力，不夠有天賦」刮花自尊，跑呀跑，就像是搬運巨石的薛佛西斯，無意義的輪迴與徒勞，到最後，不是力竭而死，就是放棄，然後像悶屈的積及一樣，自我放逐。

面對時代巨輪的傷痛，導演鄭李爍選擇以人為本，放下社會批判的大槌，用鏡頭婉娩道來，每一寸肌膚的傷疤，如何雕琢出失敗者的絢爛。相似《浪跡天地》，電影利用移民的堅毅，標誌出風火之中的開拓精神，即使這代表部分視角的疏漏，但做為真人改編故事，我們必須依靠小男孩大衛的雙眼，意即導演投放自我童年的化身，才能推展故事的冒險，這是電影的限制，也是它能如此私密，卻又迷人的原因。

我想，面對移民這個複雜的議題，電影要跨越的鴻溝，不只是世代、經濟、族裔或是性別，還有內斂一切的時光與意識形態。雖然可惜，但導演明白，龐大的故事，需要聚焦來說，才能利用缺席勾起好奇，使人細品故事之外，也很自然地探尋、思索敘事上的疏漏，其所意涵或指向的社會議題。換言之，《農情家園》的留白，雖是限制，卻也是跳板，讓人得以翻越高牆，稍稍窺探移民，甚至美國中下階層所種下的瑰麗與憂愁。

最後，關於演員的表現，應該不用多說，特別是尹汝貞，流利地表現出草根性，蠻不在乎的大剌剌個性讓人喜愛，失能之後的弄巧成拙，更是讓人心疼不捨，想多做一點什麼，卻止不住自己添亂，中風，就像一道閃電，擊垮了身體，更也撕裂了自尊。但外婆的愛，濃郁不散，其所種下的苗，甚至茁壯出療癒，簡單一句強壯的小男孩，就能修補了長久以來的洞，讓男孩奔馳於銀河星川之下，救回她自己。

前進，是因為相信希望，駐足，則是因為不想再絕望

結語

電影的整體表現，水準之上，演員的表現超乎意料，畫面的調度也是讓人嘆為觀止，我很難說《農情家園》或《浪跡天地》自己到底更偏愛誰，但確實都撬開了情緒，讓人在藍天綠地與荒野的幻遊中，因應靜謐以及空隙，體會到生活的遼闊。我想，它們都輕輕地說了一個重重的故事，而這重重的故事，不只讓人情緒搖晃，也搖擺了人的既有視野，幫助我們對於階級、資本主義或是活著這一件事，有更多的反芻。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：癮君子 Movie Addict，原文：影評▕ 《夢想之地》- 散落夢景的樂園，也有熄燈的時刻】