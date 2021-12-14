直腸癌｜余苑綺患癌爸爸余天眼睛突生瘤！眼睛老化6個警號你要知

台灣女星余苑綺直腸癌復發，連僅存肺片也冒出10幾個陰影小點，化療60次的她扛不住，打給父親余天哀求自己不想化療了。心繫女兒的余天也忍不住情緒潰堤痛哭，承受極大壓力的他健康也出現問題，眼睛出肉瘤，11號坦承上週才剛完刀。



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余苑綺因癌細胞擴散至大腿胯骨，肝甚至長出新腫瘤，身上共有3顆腫瘤，僅存肺片也冒出陰影，讓母親李亞萍崩潰說，如果再做手術風險太大，「好像炸彈一樣會隨時爆開。」

余苑綺雖然對外一直是樂觀積極面對病魔的形象，事實上她已經扛不住了。 余天11號出席台灣四大公投說明會時，因想到女兒病情，忍不住情緒在台上痛哭。根據台媒《民視新聞》報導，余天表明，余苑綺上週化療前哭著打電話跟他說「爸爸我不要做、不要做 （化療）」，讓他一想起就哽咽了。

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余天時時刻刻心繫女兒健康，肩膀上承受極大壓力，怎料他身體也亮起紅燈。余天透露，眼睛裡頭長了一顆肉瘤，上週才剛開完眼睛，到現在還沒一週的時間，但他真的擔心女兒與公投問題，「真的很擔心啊！」

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