商台自動販賣機原來內有乾坤！森美勁苦惱：嘟邊首好呢？

商台舉辦的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》投票進行得如火如荼，樂迷於今日（13日）起可以從最後十強中投選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」，包括MIRROR《BOSS》、姜濤《Dear My Friend,》、Edan呂爵安《E先生 連環不幸事件》、Anson Lo盧瀚霆《Megahit》、Jer柳應廷《狂人日記》、Ian陳卓賢《DWBF》、張敬軒《俏郎君》、MC張天賦《記憶棉》、C AllStar《留下來的人》，以及MC $oHo/KidNey和Kayan9896的《係咁先啦》。



「我最喜愛的歌曲」最後10強出爐。

森美昨日在Instagram公開一張商台自動販賣機的照片，只見這部自動販賣機中每支可樂都寫上了最喜愛歌曲的十強候選歌曲名，令森美非常頭痕不知道要買哪一支：「我最喜愛的歌曲？唉～買邊首呢？唉～嘟邊首好呢？」、「哎呀哎呀，真係考我傷腦筋，你下面提議我投啦！」

森美不知道應該買哪一支可樂！（Instagram：@sammy903）

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