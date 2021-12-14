陳柏宇演唱會cosplay貳號機受矚目　自爆當時睇唔到路：熱血到爆

陳柏宇（Jason）一連兩場《Fight For __ Live in Hong Kong Coliseum》於上周順利舉行，除了歌單和嘉賓陣容有驚喜而廣受好評之外，Jason於開場時以一身全紅色cosplay造型帥氣登場演唱《對得起自己》更受到了大眾的注目。他今日（14日）在Instagram親自拆解背後的故事，更自爆當時戴上頭套之後什麼也看不到：「熱血到爆！」



陳栢宇這個演唱會造型非常破格有型！（陳順禎 攝）

Jason表示自己其實亦是一名動漫迷，由於演唱會的主題以熱血為主，因此早就與團隊商量好要加入動漫元素，因此最終選擇了以《新世紀福音戰士 》（EVA）的貳號機造型出場：「大家可能唔知，其實我都係動漫迷，有時仲會睇到喊。所以今次化身EVA貳號機出場，再加上《對得起自己》開場，熱血到爆！」

陳柏宇自爆戴上頭套後根本看不到路。（Instagram：@ckw720）

Jason登場的造型參照《新世紀福音戰士 》中的貳號機。（網上圖片）

Jason出場時除了穿上整套特製紅色服裝之外，還要帶上一個加上四盞綠色燈的頭套，原來他當時根本看不到路：「戴左個頭套係睇唔到嘢㗎！」難怪他當時只站在舞台中間的升降台，唱完《對得起自己》就馬上回到台下換上另一套西裝再出場！

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