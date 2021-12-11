陳柏宇演唱會｜唱《逸後》哽咽 方皓玟自爆被兒子拒絕錫錫

《陳柏宇Fight For __ Live in Hong Kong Coliseum》今日（11/12）在紅館舉行尾場，老婆符曉薇（Leanne）連續兩晚帶同女兒Abigail到場，用行動支持老公。另外，小肥、吳肇軒、柯驛誼（盤菜瑩子）、姜皓文夫婦、吳林峰、和YouTube頻道「試當真」成員Jessica（陳苡臻）、阿慈（倪安慈）及Ernest（潘宗孝）都有到場欣賞演唱會。

與昨晚一樣，Jason先以《對得起自己》揭開序幕，再透過《尊嚴》、《親愛的仇人》、《請跟我走》、《認真如初》等歌曲，從1986年父母離異的童年，說到1990年離開兒童院，與往加拿大定居的日子。及後說到兩年前世界中的各種無常來襲，Jason則以《命案》、《讓子彈飛》、《感情這回事》等作品交代。當Jason唱到《逸後》時，畫面細訴著1997年和2021年的移民潮，他突然有所感觸，一度哽咽得唱不下去，全場觀眾也紛紛亮起手機電筒，一起大合唱。

Jason在《逸後》一度哽咽。（陳順禎攝）

在《本能寺》後，輪到今晚的嘉賓方皓玟（小明）身穿棒球恤衫登場。二人合唱《All We Have Is Now》時更手拖手，即興跳起舞來。這對相識已有15年的朋友在台中小屋的露台談起往事，小明認為眾多朋友中與Jason最投契，二人也曾經一起唱卡拉OK，Jason也憶起過去吃過炸雞後就去看電影，此時小明也急忙提醒：「唔好再講啦，唔係嘅話，今晚返去都唔知你點搞呀！」說到二人目前為下一代奮鬥，小明也說起近期只求能與愛子親吻：「我最近只係fight for佢嘅錫錫，因為佢已經唔畀我錫佢。我仲諗住可以咀爆佢，但係佢已經唔畀我咁做。」Jason也說近期被女兒Abigail拒絕錫錫，直言感同身受。隨後小明送上《假使世界原來不像你預期》，全場觀眾也紛紛亮起手機電筒。

方皓玟擔任今晚陳柏宇演唱會嘉賓。（陳順禎攝）