陳柏宇演唱會｜唱《逸後》哽咽 方皓玟自爆被兒子拒絕錫錫

《陳柏宇Fight For __ Live in Hong Kong Coliseum》今日(11/12)在紅館舉行尾場,老婆符曉薇(Leanne)連續兩晚帶同女兒Abigail到場,用行動支持老公。另外,小肥、吳肇軒、柯驛誼(盤菜瑩子)、姜皓文夫婦、吳林峰、和YouTube頻道「試當真」成員Jessica(陳苡臻)、阿慈(倪安慈)及Ernest(潘宗孝)都有到場欣賞演唱會。

與昨晚一樣,Jason先以《對得起自己》揭開序幕,再透過《尊嚴》、《親愛的仇人》、《請跟我走》、《認真如初》等歌曲,從1986年父母離異的童年,說到1990年離開兒童院,與往加拿大定居的日子。及後說到兩年前世界中的各種無常來襲,Jason則以《命案》、《讓子彈飛》、《感情這回事》等作品交代。當Jason唱到《逸後》時,畫面細訴著1997年和2021年的移民潮,他突然有所感觸,一度哽咽得唱不下去,全場觀眾也紛紛亮起手機電筒,一起大合唱。

Jason在《逸後》一度哽咽。(陳順禎攝)

在《本能寺》後,輪到今晚的嘉賓方皓玟(小明)身穿棒球恤衫登場。二人合唱《All We Have Is Now》時更手拖手,即興跳起舞來。這對相識已有15年的朋友在台中小屋的露台談起往事,小明認為眾多朋友中與Jason最投契,二人也曾經一起唱卡拉OK,Jason也憶起過去吃過炸雞後就去看電影,此時小明也急忙提醒:「唔好再講啦,唔係嘅話,今晚返去都唔知你點搞呀!」說到二人目前為下一代奮鬥,小明也說起近期只求能與愛子親吻:「我最近只係fight for佢嘅錫錫,因為佢已經唔畀我錫佢。我仲諗住可以咀爆佢,但係佢已經唔畀我咁做。」Jason也說近期被女兒Abigail拒絕錫錫,直言感同身受。隨後小明送上《假使世界原來不像你預期》,全場觀眾也紛紛亮起手機電筒。

方皓玟擔任今晚陳柏宇演唱會嘉賓。(陳順禎攝)