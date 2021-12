陳柏宇演唱會｜見愛女坐足全程睇騷感興奮：好擔心佢留唔到咁耐

一連兩晚《陳柏宇Fight For ______ Live in Hong Kong Coliseum》昨日(11/12)在紅館完滿結束,尾場Jason在《想創》和新歌《有我》後,即接連送上《I Wanna Fly》、《勇者的浪漫》和《對得起自己》。唱《沒有你,我甚麼都不是》時,Jason說著近年身邊經歷的變化很大,此時台下歌迷說著:「我哋冇變都係咁愛你。」Jason也回應:「多謝,Love you too。」及後Jason聽到愛女Abigail大叫,即說:「Hello Abi!」全場即報以歡呼聲。

Jason透過Encore位與樂迷重溫經典作。(陳順禎攝)

今晚的Encore環節,Jason先唱《I Miss You》、《霸氣情歌》,及後介紹樂隊成員後,也承認今晚非常投入故事情節,因此唱起談及離別的《逸後》時也忍不住淚水。及後Jason再一口氣為觀眾獻上《你瞞我瞞》、《別來無恙》、《多此一愛》、《告別之前》、《固執》、《斷絕來往》、《黑馬王子》和《永久保存》,為一連兩晚的演唱會劃上句號。

對比頭場歌單,昨晚Jason加碼唱了《多此一愛》、《告別之前》、《固執》和《斷絕來往》。(陳順禎攝)

騷後Jason在後台接受傳媒訪問,再談起今晚唱《逸後》時的感性時刻,他認為雖然喊足半首歌,但也是種投入故事情節的表現:「本身故事去到嗰個位係講離別,都真係喊足半首歌。(諗起啲咩?)唔使諗起任何嘢,當我投入咗喺呢個故事入面,自然會流露。(有歌迷移民?)真係有。(諗起佢哋?)我冇喺嗰一刻諗到咁仔細嘅嘢,只係諗到離別呢一件事就已經好催淚。」

+ 1

談起兩晚來的嘉賓,Jason指方皓玟和Nowhere Boys的作品既充滿正能量,又能推進故事情節,而黎明(Leon)在老闆碌盡人情卡下擔任嘉賓,對自己而言同樣是意外驚喜。說起Leon昨晚因要在台上久等而投訴,Jason認為對方並非投訴自己,不過也有向Leon道歉。至於在台上自爆曾與方皓玟唱K、吃炸雞和看電影,Jason相信老婆Leanne不會生氣:「梗係唔驚啦,痴線,嬲啲咩呀?我同過好多人睇戲啦,一入戲院,嗰度都起碼有五、六百人。」

說起兩晚以來Abigail都看得相當投入,Jason坦言自己放下心頭大石,感到興奮:「我之前會好擔心佢會唔會留唔到咁耐,佢嘅專注力可唔可以投放喺台上發生嘅事咁耐呢?原來佢係可以,咁我諗下一步會帶佢去戲院睇戲。(未試過?)未呀,唔知佢會唔會睇睇下嗌悶話要走,又唔知坐咩位好,坐下面又驚佢睇唔到,依家好似都有啲畀小朋友睇戲嘅戲院。」

Abigail看得投入,Jason也感到十分興奮。(陳順禎攝)

演唱會中,身處加拿大的媽媽、公公、婆婆和舅父也有拍片支持Jason,他直言已有三年沒有到加拿大,希望早日能到加拿大探望親人和朋友。他說演唱會能開兩場已經足夠,又透露自己放兩日假後即重投工作。