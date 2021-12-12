陳柏宇演唱會｜見愛女坐足全程睇騷感興奮：好擔心佢留唔到咁耐

一連兩晚《陳柏宇Fight For ______ Live in Hong Kong Coliseum》昨日（11/12）在紅館完滿結束，尾場Jason在《想創》和新歌《有我》後，即接連送上《I Wanna Fly》、《勇者的浪漫》和《對得起自己》。唱《沒有你，我甚麼都不是》時，Jason說著近年身邊經歷的變化很大，此時台下歌迷說著：「我哋冇變都係咁愛你。」Jason也回應：「多謝，Love you too。」及後Jason聽到愛女Abigail大叫，即說：「Hello Abi！」全場即報以歡呼聲。

Jason透過Encore位與樂迷重溫經典作。（陳順禎攝）

今晚的Encore環節，Jason先唱《I Miss You》、《霸氣情歌》，及後介紹樂隊成員後，也承認今晚非常投入故事情節，因此唱起談及離別的《逸後》時也忍不住淚水。及後Jason再一口氣為觀眾獻上《你瞞我瞞》、《別來無恙》、《多此一愛》、《告別之前》、《固執》、《斷絕來往》、《黑馬王子》和《永久保存》，為一連兩晚的演唱會劃上句號。

對比頭場歌單，昨晚Jason加碼唱了《多此一愛》、《告別之前》、《固執》和《斷絕來往》。（陳順禎攝）

騷後Jason在後台接受傳媒訪問，再談起今晚唱《逸後》時的感性時刻，他認為雖然喊足半首歌，但也是種投入故事情節的表現：「本身故事去到嗰個位係講離別，都真係喊足半首歌。（諗起啲咩？）唔使諗起任何嘢，當我投入咗喺呢個故事入面，自然會流露。（有歌迷移民？）真係有。（諗起佢哋？）我冇喺嗰一刻諗到咁仔細嘅嘢，只係諗到離別呢一件事就已經好催淚。」

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談起兩晚來的嘉賓，Jason指方皓玟和Nowhere Boys的作品既充滿正能量，又能推進故事情節，而黎明（Leon）在老闆碌盡人情卡下擔任嘉賓，對自己而言同樣是意外驚喜。說起Leon昨晚因要在台上久等而投訴，Jason認為對方並非投訴自己，不過也有向Leon道歉。至於在台上自爆曾與方皓玟唱K、吃炸雞和看電影，Jason相信老婆Leanne不會生氣：「梗係唔驚啦，痴線，嬲啲咩呀？我同過好多人睇戲啦，一入戲院，嗰度都起碼有五、六百人。」

說起兩晚以來Abigail都看得相當投入，Jason坦言自己放下心頭大石，感到興奮：「我之前會好擔心佢會唔會留唔到咁耐，佢嘅專注力可唔可以投放喺台上發生嘅事咁耐呢？原來佢係可以，咁我諗下一步會帶佢去戲院睇戲。（未試過？）未呀，唔知佢會唔會睇睇下嗌悶話要走，又唔知坐咩位好，坐下面又驚佢睇唔到，依家好似都有啲畀小朋友睇戲嘅戲院。」

Abigail看得投入，Jason也感到十分興奮。（陳順禎攝）

演唱會中，身處加拿大的媽媽、公公、婆婆和舅父也有拍片支持Jason，他直言已有三年沒有到加拿大，希望早日能到加拿大探望親人和朋友。他說演唱會能開兩場已經足夠，又透露自己放兩日假後即重投工作。