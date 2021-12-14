68歲張偉文體重回升現身　憶述幕前轉做和音真相：自己都覺得核突

現年68歲的「靚聲王」老牌歌手張偉文，近年不但飽受糖尿病、頸椎及腰椎毛病困擾，去年更不慎在酒店跌倒要以輪椅代步，更暴瘦60磅變成皮包骨身形，身體健康狀況令人相當擔憂。近日他上《音樂旅情》接受訪問時，身重已經回升至200多磅，昔日的「筷子腳」亦已消失得無影無蹤，更獻聲唱出首本名曲《離別的叮嚀》，向大眾大派定心丸。



張偉文曾經在訪問中特別感謝歌手後輩方俊對自己的悉心照顧，雖然依然要以輪椅代步，但上月終於能以健康的模樣現身TVB慈善節目《善心滿載仁愛堂》直播獻唱。他在《音樂旅情》接受訪問時坦言，覺得該次在酒店跌倒是命運的安排，因此無法不勇於面對：「我嘅勇敢唔係製造出嚟，唔面對都唔得，必須要過呢一關。」被問道，意外受傷有否打沉了人生，張偉文則以樂觀心態面對：「有人話畀我聽小心，你可能隨時無得撈，有聽過呢啲警告。跌親係驚有啲影響，因為唱歌要用氣，要運用丹田，又要保持把聲柔順，係驚影響工作。（粉絲接受台上坐低獻唱？）即係話我懶？哈哈哈，我都有跳過。」他又承諾一定會繼續唱下去：「因為每一次唱歌先感覺到佢哋存在，係好貼心，第二啲工作都冇咁大興致，有得唱歌一定唔會氣餒。」

張偉文去年11月在街頭被網友拍得身形暴瘦相，驚現「筷子腳」，網友看到均大呼心酸。（網絡圖片）

善心滿載仁愛堂︱「靚聲王」張偉文表演勁精神 歌聲依舊中氣十足

張偉文在訪問中亦提到，為何當時決定由歌手突然轉型做和音歌手，是因為當時八十年代充斥住羅文、林子祥、徐小鳳及鄧麗君等實力派的歌手：「我唱？紅先怪。其他同事就問點解咁講，我就答唔知，點睇自己都覺得核突，叫我做其他歌手嗰啲表情，未必做得到，係覺得打冷震。」他表示轉做和音不用好高的條件，而且工作又多，擔憂的事亦較少：「香港出個人專輯有好多估唔到嘅事，唱一唱嘅費用唔少，你肯唔肯搏？又未必搏到，有可能無人投資你出碟，要自己出錢。我啲觀眾未必識聽我唱其他歌，要我攞晒錢出嚟投資先有得做。香港出個人專輯有好多估唔到嘅事，唱一唱嘅費用唔少，你肯唔肯搏？又未必搏到，有可能無人投資你出碟，要自己出錢。我啲觀眾未必識聽我唱其他歌，要我攞晒錢出嚟投資先有得做。」

張偉文坦言希望能夠繼續唱落去。（VCG）

他笑言雖然當年工作很忙碌，但未至於因此捱壞身體，亦從工作中尋找到不少樂趣：「做得好開心，只係咁攰想工作量唔好咁多，照樣唱但想少啲。不過好多嘢會有得失，有得做時就做好啲……喺呢行唔好話自己大成就，有好多人認可就好開心。」

7位藝人被爆苦況 張偉文羅浩楷病痛纏身韓君婷劉錫賢一度零收入