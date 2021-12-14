「木村拓哉接班人」目黑蓮拍BL爆紅　《被擦掉的初戀》Do姐都有睇

由漫畫改編而成的日本BL影集近年佳作一部接一部，最經典的當然不少得田中圭主演的《大叔的愛》，去年播映的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》更成功捧紅了町田啓太和赤楚衛二，早前更宣布開拍電影版，可見純愛風格的BL題材廣受各年齡階層的觀眾喜愛。近日，日本最大型的娛樂公司Johnny's更破天荒讓旗下兩名新生代偶像目黑蓮及道枝駿佑組CP拍《被擦掉的初戀》加入BL行列，其中被譽為「木村接班人」的目黑蓮更曾被Do姐鄭裕玲在電台節目大讚吸引！



「Snow Man」目黑蓮（左）及「浪花男子」道枝駿佑（右）主演的《被擦掉的初戀》將於本周六（18日）大結局，現時正在Netflix跟播中。（Twitter：@oshidoraEX）

現年24歲的目黑蓮現為Johnny's旗下組合Snow Man的成員，他初出道時就因外貌酷似同門師兄木村拓哉年輕時期而被外界封作「木村拓哉接班人」，再加上他擁有185cm模特兒般的身高和完美六嚿腹肌，自然迷倒大批女粉絲，現時《被擦掉的初戀》播出後更再度人氣暴漲，更連男粉絲的心都一併俘虜。

目黑蓮不但擁有185cm模特兒般的身高，更有完美六嚿腹肌！（Tarzan）

目黑蓮爆紅之前，在日本已經是人氣首屈一指的男偶像，他去年6、7月擔任雜誌《FINEBOYS》的封面時引起粉絲搶購，更一度造成網站伺服器癱瘓，甚至人氣強勁到令雜誌決定將這兩個月的雜誌重刊。他今年1月有份出演木村拓哉主演的《教場II》，在劇中飾演木村的學生，而劇外亦非常受到木村的照顧，不但獲邀成為其電台節目一連三集的節目嘉賓，更在社交網站公開合照，看來木村亦相當認可這位「木村拓哉接班人」。

目黑蓮因外貌酷似同門師兄木村拓哉年輕時期而被外界封作「木村拓哉接班人」。（網上圖片）

木村拓哉年輕時。（網上圖片）

木村拓哉（中）都好照顧目黑蓮（左）。（微博：@木村拓哉）

出了名是木村拓哉超級粉絲的Do姐亦承認自己被目黑蓮深深吸引，她在電台節目《口水多過浪花》中曾推薦過《被擦掉的初戀》這部劇集，與拍檔余迪偉齊齊大讚目黑蓮好吸引，令Do姐的愛將名單再加一。

目黑蓮真係好靚仔。（《被擦掉的初戀》劇照）

鄭裕玲都大讚目黑蓮好吸引！（IG／＠do_do_cheng）

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