姜濤百厭發動舔耳仔攻勢　StanleyIG還原被狼吻過程：feel到口水

現年22歲的MIRROR成員姜濤出了名是隊中的搗蛋鬼，繼早前在音樂會後台向Edan（呂爵安）發動臭腳攻勢遭對方叫做「黐線佬」之後，姜濤再向「大表哥」Stanley（邱士縉）伸出魔爪，發動舔耳仔攻勢，令慘被抽水的Stanley大呼：「想報仇！」



雖然兩人足足相差了九歲，不過從兩人的相處方式卻絲毫看不出來。Stanley昨晚（12日）在Instagram分享自己遭姜濤狼吻事緣：「本身見有妝頭又靚仔到咁（都正常發揮啦），當然影張相留下倩影! 點知影影下阿姜生亂入，我心諗，哇！難得同我影相就當然奉陪到底啦，結果…」

之後Stanley隨即上載連環圖還原整個過程，只見姜濤一開始已經將雙手搭在Stanley膊頭，之後Stanley發現姜濤準備「狼變」之後馬上露出驚慌的眼神：「圖一：仲choke（chok）住影緊！圖二：阿姜生，你突然挨咁近，想玩咩？唔理，睇定啲先。圖三： 唔對路喎，個嘴都嘟埋出嚟，咪諗住嘴埋嚟呀， 我砂煲咁大個拳頭㗎!！但又唔知點做好，咁唯有用我嘅演員直覺去react啦。圖四：佢突然…Lam咗我耳仔一下! 無錯，係！feel！到！口！水！嗰隻，並且發出魔性嘅笑聲！圖五：冇特別，純粹想報仇！故事完結！」

點擊觀看整個狼吻過程：

姜濤搗蛋的一面被Stanley踢爆之後，他不但未有感到害怕，更得戚地留下一個伸脷的表情符號，MIRROR成員Edan和Jeremy亦有留下多個笑喊表情符號，並留下「張相」、「笑死！」的留言。

花姐公開鏡頭下的MIRROR Anson Lo易緊張AK很溫柔 姜濤又係點？