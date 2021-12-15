星宅大曝光｜J.Arie租514呎屋獨居　單位實用收埋成屋音樂器材

香港開電視節目《星宅大曝光》以走訪名人和藝人的家居作主題，最後一集主持郭偉亮（Eric Kwok）和霍嘉恩到訪歌手J.Arie（雷深如）的家，她一個人租住美孚新邨一間514呎的單位，養了一隻狗狗「七叔」。



一個人住來說，空間夠充足，裝修也走簡約實用路線。（電視截圖）

單位514呎，有兩間房，一間是睡房，一間是工作室。J.Arie原來最喜歡打機，什麼類型的遊戲機都有，街機又有。為了增加空間感，她將廚房改成開放式。單位有一個特別的地方，原來沒有飯枱，但就有一套大型的健身器械，平時她都會在家裏轉呼拉圈keep fit，一個人住絕對夠用！

工作室有好多器材。（電視截圖）

J.Arie在這裏住了一年，平時除了外出工作和睡覺外，可以有10個鐘留在工作室，工作室有不少給她用來創作的樂器和器材，目測都有5支結他。以前J.Arie一直跟父母和弟弟同住，現在她直言︰「好開心，終於擁有自己間房。」一個人住的生活可以好隨意，J.Arie看來亦是一個不拘小節的人，平時大多吃即食食物，更加可以足足一年都沒有洗過化妝品，非常誇張。

廳沒有飯枱，但有一大組健身器材。（電視截圖）

J.Arie背後的奮鬥故事也算辛酸，她本來畢業於香港大學法律系，不過為了追尋自己的音樂夢而入行，講起當時讀書時，她表示自己一邊讀大學，一邊放學夾band到凌晨，然後再返學，最誇張是試過父母在大學的教學大樓等她，她一氣之下一走了之，整晚沒有回家。她直言︰「我諗我而家做緊嘅嘢同我父母expect嘅嘢，落差好大好大嘅。」又續說︰「由細到大佢哋付出咁多時間，咁多金錢去培育兩個小朋友，咁梗係expect佢安安穩穩，尤其是女仔。」父母想她讀好書、搵好工，之後在職場搵個好老公，「佢哋成日覺得好奇怪，點解我硬係要喺佢哋心目中係走歪路，點解唔走呢條正路呢？明明已經鋪好晒畀你。我而家做緊嘅嘢，要同佢哋講嘅係，成功同開心嘅定義個個都唔同，唔好覺得呢個社會或者屋企個標準先係嗰個定義。」

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