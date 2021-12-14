余文樂主理潮牌多次捲入政治風波　曾想放棄：我永遠是最前面那個

一向對時尚潮流甚有心得的余文樂，在2014年創立個人時裝品牌MADNESS，受到不少潮人追捧，不過近年就因為各種爭議性產品而被推到風口浪尖，不但多次惹來抄襲疑雲，更捲入政治風波。對此，余文樂在最新一集紀錄片《Inside Out》中就大談創立品牌的經歷，並坦言曾想過退出品牌：「有時候回頭看我覺得，其實我有沒有做錯這個選擇，我每一年都想放棄，尤其前幾年有出過事。」



余文樂在2014年創立個人時裝品牌MADNESS。（IG@lok666）

他坦言品牌出事令他的演藝事業受影響。（影片截圖）

余文樂自認貪靚，對打扮好有要求，令他萌生創立個人品牌的想法。在品牌成立初期，余文樂直言完全是為了興趣，但期間碰到不少問題，他拍戲之餘，還要抽時間開會，每個禮拜都要來回香港同廣州的工廠，單單是車程已經要花六個鐘，令他身心俱疲。不過最讓他頭痛的，就是品牌「出事」：「失誤啦我說，失誤了一些東西導致影響到藝人那邊的工作，那個是差一點我就說算了，我們真的不如就收掉就算了。那一次的出錯真的是影響到我的演藝事業，你出錯了我永遠是最前面的那個，他也不會說MADNESS的員工出錯，他只會說余文樂出錯。」

要承擔責任。（影片截圖）

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余文樂主理的潮牌飽受抄襲爭議，更屢次捲入政治風波，2018年品牌被發現在官網將港澳台地區列為「國家」，引來內地網民強烈不滿，事後他發聲明道歉，承認對品牌監管不力，日後工作中絕不容許此類錯誤再次發生，但在去年3月品牌推出一款紅色衛衣，因印有「5+1」手勢而被內地網民質疑支持港獨，雖然他事後多次「補鑊」，但依然令他形象大跌。對於陷入公關災難，余文樂就表示無奈：「這個也沒辦法，因為終究這公司是自己的，所以我覺得不管錯誤是出在誰的身上，我覺得最後還是要回到我來面對，我要來承擔這個責任，因為公司是我的，我是需要去解決這個問題跟承擔這個責任，最讓我猶豫要退出公司的點是這個。」

品牌在去年3月推出一款紅色衛衣，因印有「5+1」手勢而被內地網民質疑支持港獨。（微博截圖）

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余文樂又回想起自己當初在入行第二年曾想解約，退出娛樂圈：「我跟老闆說我真的想走了，我真的不想做了，然後他回了我一句話，我是因為他這一句話一做做二十年。他說你要走，沒問題，隨時都可以走，可是作為男人，你如果今天碰到這個問題你投降了，你就一輩子活在這個陰影裏面，你做任何事只要碰到困難，你就覺得你要投降，你就這一輩子都這樣。你要不要換一個想法，你做成功了以後再選擇要不要退出，這是兩個結局。」余文樂指自己喜歡輸贏，希望做一個真正的男人，而他亦繼續堅持經營品牌至今。

余文樂回想起自己當初在入行第二年曾想解約。（影片截圖）