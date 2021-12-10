袁偉豪被標籤駙馬爺一周年　唔再反撃：第一桶金就係娶咗老婆

袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）於去年11月舉行婚禮，愛得甜蜜的他們經常在社交平台大曬恩愛，高調放閃。日前兩公婆特別到酒店Staycation慶祝結婚一周年的大日子，Bowie指老公日日都要通宵拍劇，好難才「度」到期慶祝，幸好最後終於找到機會好好享受二人世界！Ben入房後更影住張雙人床講道：「呢個就係我哋周年紀念嘅主菜喇，大家明啦！」



張寶兒大呻好難度期同老公袁偉豪慶祝結婚一周年。（YouTube影片截圖）

兩公婆大談結婚一年以來的感覺，Ben認為婚後生活非常舒適：「當二合為一嘅時候，我覺得分工真係分得非常之好，而家嘅我係舒服過拍拖嗰陣。（點解？）一嚟我哋有咗個屋企啦，又請咗個工人姐姐啦，變咗所有嘢都畀晒工人姐姐做，所以就冇做過嘢喇，我哋就專心去做自己嘢，即係返工呀，專心去玩呀，搞下啲玩具咁樣囉。」而Bowie就直認兩人會為了做家務而起爭執：「我好想幫你手，但我真係好唔叻做家務。（你知就好啦。）所以我不嬲都話我生出嚟就唔係做家務嘅材料，唔應該咁用我囉！」

大曬恩愛！（YouTube影片截圖）

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Bowie表示好欣賞老公夠坦白，不愛計較，對身邊的人十分大方：「你睇呢兩年我哋都冇收入，但你都肯咁樣去愛錫身邊嘅人，呢個係你嘅性格，咁我就知道你唔會收埋啲私己錢。」不過對於Ben平時的使費，Bowie似乎就有些怨言：「你鍾意買車同買玩具，因為你細個嘅時候冇滿足到自己，所以你一有能力就買返晒全部返嚟，但喺我嘅角度會覺得你已經捱咗咁多年，咁有一筆資金嘅時候，係咪應該好好咁拎去投資呢？」

Ben話投資喺Bowie身上。（YouTube影片截圖）

Ben直認人生第一桶金就係娶咗張寶兒做老婆。（YouTube影片截圖）

因老婆Bowie出身大富之家，父親於禮頓山擁有至少3億物業，所以Ben被外界封為「億萬駙馬」，雖然他曾反擊指自己「唔係咁差」，但今次他就大方直認：「我投資咗啦，投資喺你身上囉！我賺到人生第一桶金就係娶咗張寶兒做我老婆。」Ben坦言自己入行多年以來，直至2016年事業有起色，不過在2018年後休息了一年半沒有拍劇，同Bowie周圍旅遊，享受人生，但為了娶老婆，他就用盡身家：「坦白講結婚已經係差唔多用晒我所有嘅錢，所以我就話賺到第一桶金就係娶咗呢個老婆返嚟，呢個係一個非常之大嘅滿足感，當然我娶你過門嘅時候真係用咗好多積蓄嘅，但我覺得呢個係人生嘅經歷嚟嘅，但我仍然有生產能力，做嘢賺錢，使晒啲錢咪再搵錢囉。」不少粉絲都留言大讚兩人十分甜蜜，羡煞旁人！

重溫兩人甜蜜畫面：