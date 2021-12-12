「開心少女組」陳加玲曾戀富商惹爭議　轉投商界投資有道身家過億

由羅明珠、羅美薇、李麗珍、陳加玲及袁潔瑩組成的第一代「開心少女組」，五人年紀輕輕就加入演藝圈，一起接拍了多部電影，當中陳加玲在《開心鬼放暑假》中飾演姚瓊一角而成功上位，不過她在1996年就宣布退出娛樂圈，之後生活一直低調。日前前港姐寇鴻萍在IG Post出與陳加玲的合照，現年54歲的陳加玲身形略微發福，但皮膚依然白皙緊致！



羅明珠、羅美薇、李麗珍、陳加玲及袁潔瑩組成第一代「開心少女組」。（網上圖片）

現年54歲的陳加玲身形略微發福，但皮膚依然白皙緊致！（IG@kauisabella）

陳加玲在80年代由黃百鳴發掘進入娛樂圈，樣貌甜美的她迅速走紅，片約不斷，論電影產量屬第一代「開心少女組」中最多，曾參與30部電影，她曾在1991年三級電影《聊齋艷譚續集：五通神》中有大膽演出，與黃秋生有不少對手戲，直至1996年陳加玲宣布退出娛樂圈。

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離開演藝圈後，陳加玲在當時的男友羅傑承幫助下，轉型做電影出品人。活躍於港澳兩地的羅傑承曾投資地產、娛樂及體育事業，據知他與陳加玲因合作電影而認識，兩人在1991年傳出緋聞，但當時羅傑承已有家室，後來羅傑承與太太離婚，公開與陳加玲的情侶關係，但兩人在1998年分手收場，之後他們更一度因金錢糾紛對簿公堂。對於被指是第三者，陳加玲曾發聲明指自己當年年少無知，曾與一位已婚男拍拖，事後才發現真相，雖然她沒有講明對方是誰，但外界推測正是曾與她拍拖六年的羅傑承。

陳加玲曾與富商羅傑承拍拖6年。（視覺中國）

陳加玲與家姐陳秀雯曾因前姐夫林國雄反面，陳加玲曾炮轟林國雄耗盡家姐三千萬積蓄，更以近三千字聲明作反擊，用卑鄙、無恥、賤格來形容林國雄，兩姊妹因而決裂，直至近年關係緩和。而轉做幕後工作的陳加玲曾靠炒股賺了人生第一桶金，她亦有在泰國、日本及北京等地投資做生意，搞得有聲有色，身家已經過億！

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