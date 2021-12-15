陳秀珠入行初期因太多懶音被鬧爆　自爆最驚鼎爺：佢想你做得靚啲

現年63歲的TVB「御用阿媽」陳秀珠在80年代成為當家花旦之一，從影超過40年的她在今年6月宣布離巢消息，而劇集《一笑渡凡間》就成為她的告別作。早前陳秀珠在節目《一起走過》中大談自己的演藝生涯，更自爆在入行初期曾被前輩用「三字經」大鬧：「我做過《K-100》同《體育世界》，大家都以為我口齒伶俐，但我記得報節目嗰陣時俾蕭亮鬧到我呀，因為你知蕭生咬文嚼字㗎嘛，我哋又幾多懶音呀，佢就加埋啲三字經入去鬧人，仲有時撳咪落嚟鬧，佢要求高其實係啱嘅，但本身我已經驚㗎啦。」



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陳秀珠在1979年參選香港小姐，雖然三甲不入，而她在選完港姐後亦重返航空公司工作，間中拍攝廣告，但其後她獲得試鏡機會，在加入TVB初期只是負責報節目，但她笑言感覺太悶，於是主動向潘嘉德提出想拍劇：「佢問我有個八婆秘書做唔做，我話做，就做葉德嫻個秘書，專講人是非，拍嗰陣時好驚㗎，但出嚟唔夠『八』囉，德哥仲問我可唔可以『八』啲呀。」陳秀珠直言自己好幸運，同鄭裕玲（Do姐）、周潤發等前輩合作獲益良多：「嗰陣時佢哋會帶住，我同阿苗（苗僑偉）就係新人，OK嘅。」

陳秀珠自言好幸運，當年有周潤發帶住。（網上圖片）

陳秀珠過往拍過不少古裝劇，當中不乏動作場面，她直言最驚的武術指導就是鼎爺（李家鼎）：「因為佢個樣又惡啦，但係佢啲惡係想你做得靚啲嘅，我覺得佢雖然惡但起碼OK嘅，唔知佢對其他人啦，但對我係OK嘅，有時佢都識錫下人嘅。」

陳秀珠自爆最驚鼎爺。（視覺中國）

早前陳秀珠在節目《單對單》中提及當年未婚生子，兒子至今都不知道爸爸的身份，今次她再被追問：「有咗咪生囉，我決定咗啲嘢就會勇往直前做。（唔會覺得對小朋友成長唔好咩？）所以我要加倍保護佢、愛佢，佢讀到小學至過去美國。（一個人過去美國？）唔係呀，我有陪佢㗎，我每年都留喺嗰邊半年再返嚟做嘢，我有啲朋友喺嗰邊（照顧佢），出外靠朋友。」她承認當時是有掙扎過，但最重要是自己負責。