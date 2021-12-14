愛回家｜譚俊彥客串《鹹魚遊戲》扮456　監製：佢feel到我想要乜

TVB處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一向緊貼時下最Hit話題，最新一集就特別將早前風魔全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）中的情節改為《鹹魚遊戲》，劇情講到龔燁（張景淳飾）、熊樹仁（單立文飾）、Peter（杜大偉飾）在好爸Bar飲酒訴苦，其後他們收到「鹹魚遊戲」的卡片，邀請他們參加遊戲，有機會贏取六位數字以上的獎金！



龔燁（張景淳飾）、熊樹仁（單立文飾）、Peter（杜大偉飾）收到「鹹魚遊戲」的卡片。（影片截圖）

眾人紛紛穿上紫色運動裝，與《魷魚遊戲》中角色造型十分相似，他們去到現場發現總共有20人參賽，他們將會爭奪20,000,000元獎金，經過第一回合後，只剩下五男五女留低，而鏡頭背後就有一班身穿西裝的人觀看整個遊戲過程，其中一位背向鏡頭的男士講道：「好彩我上次玩嘅唔係香港地道嘅遊戲，如果唔係，我一定捱唔到最後，仲要贏埋啲獎金。我真係好期待，究竟第二個遊戲，究竟可以點玩？」雖然只看到背影，但無論是聲線，還是側面的輪廓都可以推斷這位神秘人就是譚俊彥。

譚俊彥驚喜客串！（影片截圖）

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《魷魚遊戲》不但在全球掀起追劇熱潮，劇中多個情節更引來不少人模仿，當中譚俊彥因為外型激似男主角李政宰而人氣急升，更被封為「港版李政宰」，早前他與有「港版孔劉」之稱的張松枝齊齊獲邀拍攝廣告，兩人更重演劇中打紙片的一幕，大受歡迎！而譚俊彥今次在《愛．回家之開心速遞》中驚喜客串，更有一幕撕走胸前「456」名牌的畫面，似乎身份不簡單，不少網民都猜測他就是Final Boss！而劇集監製林建祥在接受《香港01》訪問時亦大讚譚俊彥的演出：「一講就明，雖然戲入面冇講佢係咩身份，但佢feel到我想要乜啦，佢近期因為《魷魚遊戲》太紅，咁佢又唔係好介意再次演繹，大家見到「456」個名牌啦，好玩得，大家好enjoy呢個過程。」

譚俊彥被封為「港版李政宰」。（影片截圖）

點解會喊？（影片截圖）

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