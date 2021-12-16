梁靖琪曾嫁兩億闊少再婚仍幸福　千呎豪宅天台擺泳池一家三口玩水

現年38歲的梁靖琪（Toby）在2019年與圈外老公施雋賢（Jon）結婚，同年12月誕下囝囝施睿文（Roman），今年10月更宣布再度懷孕，第二胎都是陀B仔。安心在屋企養胎的Toby不時在IG分享日常生活照，而她現時一家所住的千呎豪宅亦曝光，相中所見空間闊落，裝修以灰色同白色為主，感覺溫馨又有格調！



梁靖琪（Toby）在2019年年底誕下囝囝施睿文（Roman），今年10月宣布再度懷孕。（IG@romanszeeee）

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Toby爸爸是曾任職無綫電視製作部戲劇製作總監的梁家樹，媽媽蕭笑鳴亦曾任無綫藝員部經理，家境富裕。Toby在認識Jon前曾有過一段婚姻，她在2011年與身家兩億的闊少黃敏豪結婚，擅長投資豪宅的他被封為「炒樓王」，黃敏豪爸爸是投資紡織業商人黃振聲，坐擁十多個物業，據知他與Toby在舞會上邂逅，拍拖不足一年就送上六位數字的兩卡鑽戒求婚，不過兩人的婚姻僅維持了年半時間就和平結束。

Toby曾與身家兩億的闊少黃敏豪有過一段婚姻。（視覺中國）

2018年Toby被爆與年輕8年的Jon相戀，據知Jon家底豐厚，家住跑馬地數千萬豪宅，雖然兩人屬姊弟戀，但由拍拖至今一直好恩愛，而Toby婚後亦專心照顧家庭，不時分享一家三口的溫馨合照，可見Toby屋企設計簡約，大廳擺放了一張L型大梳化，還放置了供囝囝Roman周圍爬的軟墊及圍欄，角落擺了一棵巨型聖誕樹，Toby不時邀請好友到家中開Party，飯廳可以容納十人以上，而他們更在天台擺了泳池，一家三口戲水，盡享家庭樂！