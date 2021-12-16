張衛健出道初期被投閒置散　感激梅艷芳指點：她幫我選了簽哪一家

現年56歲的張衛健（Dicky）出道超過30年，跨足歌壇同影視圈，當年在《西遊記》中扮演孫悟空至今都是經典，近期他獲邀上內地綜藝節目《追光吧！》第二季，更再次扮演這個角色，即時掀起一陣回憶殺，不少劇迷都直呼感動！日前Dicky接受主持人金星訪問，大談幾十年來的演藝生涯，期間更透露當年全靠梅艷芳指明方向，才有機會在樂壇創下好成績！



張衛健（Dicky）近期獲邀上內地綜藝節目《追光吧！》第二季，更再次扮演孫悟空。（影片截圖）

Dicky在1984年參加新秀歌唱比賽奪得冠軍，前兩屆冠軍分別是梅艷芳及呂方，Dicky在賽後簽約華星唱片，但卻被唱片公司投閒置散，在簽約後8年間一直沒有機會推出唱片。同期Dicky集中火力在TVB拍劇，主力往影視圈發展，1991年尾，他憑劇集《老友鬼鬼》在香港走紅，翌年更主動向華星唱片提出解約，簽約華納唱片。

Dicky在簽約前猶豫不決，於是他就向前輩梅艷芳請教。（視覺中國）

Dicky問梅姐意見。（影片截圖）

不過原來Dicky在簽約前猶豫不決，於是他就向前輩梅艷芳請教：「梅艷芳其實很疼我，那時候有幾家唱片公司問我，有沒有興趣合作，我就不知道選哪一家。然後我記得那一天她在邵氏電影公司，她在化妝，我就跑過去，我就這樣蹲在她旁邊，她就這樣化妝，『梅姐，我不知道簽哪一家公司』，她就說他們有沒有歌給你聽，我說有，但是有兩家都幫我找好主打歌了，我都喜歡，『好，三家有兩家幫你找好主打歌，就那兩家裏面選一家』，然後她就幫我選了華納唱片。」

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Dicky簽約新公司後正式推出首張個人粵語專輯《真真假假》，主打快歌《真真假假》更成為熱播冠軍歌曲，更首次奪得TVB勁歌金曲季選歌曲獎，人氣急升的他於年底再推出第二張粵語專輯《哎吔哎吔親親你》，同名主打歌同樣成為另一首熱爆流行曲。1992年Dicky橫掃各大樂壇頒獎禮新人獎，包括叱咤樂壇新力軍男歌手金獎、TVB十大勁歌金曲頒獎典禮最受歡迎新人獎銀獎、十大中文金曲頒獎禮最有前途新人獎銀獎等，成績亮眼！