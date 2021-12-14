華燈初上｜眼利劇迷發現一個驚人細節揭真正兇手　網民細思極恐

【華燈初上】Netflix劇集《華燈初上》故事以台灣80年代林森北路的酒店為背景，描寫日式酒店旗下小姐們之間的愛恨情仇，華麗演員陣容包含林心如、楊祐寧、楊謹華、劉品言、謝欣穎、郭雪芙等大咖，第一季開播以來話題不斷，尤其最後揭曉女屍身分，令觀眾好奇究竟是誰痛下殺手，近來就有一名男網友觀察到劇中細節，驚呼「凶手我知道是誰了！」



以下內容含Netflix劇集《華燈初上》劇透



「不知道大家有沒有看到一個細節！」這名男網友10日在Dcard以「華燈初上凶手我知道是誰了」為題發文，提到光酒店舉辦了慶生派對，壽星羅雨儂（林心如飾）許下三個願望，唯獨沒有說出第三個心願是什麼，只說「說出來就不會實現了」，對此，原PO猜測「第三個願望我猜是要蘇慶儀（楊謹華飾）死…大家回去看那集真的是細思極恐，羅雨儂一定是凶手，大家等著吧！」

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文章一出後，立刻引發討論，網友看法不一，「如果是這樣的話太明顯了，絕對不是她」、「可是就算你說的那個願望實現了，也不代表她就是凶手啊 」、「我覺得凶手是男的吧，不是有一集提到屍體是先拖行再用背的，滿有力的」、「就算願望是希望她死，也不代表是要自己親手殺了她」。

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其中不少人猜測凶手是光酒店常客中村先生（加賀美智久飾），懷疑他由愛生恨，因而痛下殺手，「一定是中村先生啦，可能是要帶蘇媽媽回日本前發現她還是愛著江翰，然後想說算了反正妳也不愛我乾脆殺掉好了。我一定是對的」、「我覺得是中村先生，去日本其實是一個幌子，藉機載蘇媽到山上殺掉，然後猜前妻也是他殺的這樣」。

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